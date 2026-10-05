Velký obrat Francie v Lize národů: čtyři góly za 14 minut! Italové porazili Turecko
Francouzští fotbalisté zvítězili v Lize národů v Saint-Denis nad Belgií 4:1, přestože ještě čtvrthodiny před koncem prohrávali. Po čtyřech kolech vedou skupinu A1 o tři body před Itálií, která v souběžně hraném utkání v Boloni zdolala Turecko 3:1.
Francouzi svého souseda porazili šestkrát po sobě, naposledy vyhráli před týdnem v Bruselu 1:0, ale tentokrát dlouho hledali klíč k soupeřově obraně. Možná i proto, že trenér Zinédine Zidane po remíze s Itálií vyměnil téměř celou základní jedenáctku, místo si udržel jen útočník Dembélé. První šanci v dresu s trikolorou dostali dvacetiletý stoper Yoro z Manchesteru United a o rok starší brankář Restes z Toulouse.
Na druhé straně si odbyl premiéru gólman Vandevoordt z Lipska. „Rudým ďáblům“ se rozpadla středová řada, v níž pro žluté karty chyběli Tielemans a De Bruyne. Přesto úspěšně vzdorovali a ve 33. minutě využili ojedinělou šanci. Lukébakio ve středovém kruhu převzal míč a za zkoprnělými francouzskými zadáky ho dovezl až do sítě.
Po hodině hry začal Zidane posílat na trávník své trumfy a náhradníci zařídili obrat. Doué se třináct minut před koncem otočil s míčem před šestnáctkou a namířil do branky. Za čtyři minuty ho napodobil Cherki a další střídající hráč Olise výhru zpečetil dvěma góly.
Turci ještě nad Itálií nikdy nezvítězili, přestože měli už čtrnáct pokusů. Před týdnem doma v Burse prohráli 1:4, když třikrát inkasovali už během první půlhodiny. V Boloni začali zostra, domácí dvakrát zachránil brankář Donnarumma a z hlediště se začal ozývat pískot.
Ale hned první střela na tureckou branku skončila v síti. Scamaccovu hlavičku sice ještě jeden z obránců zblokoval, ale útočník z Bergama míč nohou pohotově dorazil. Hosté i bez distancovaných opor Gülera a Yilmaze a zraněného kapitána Calhanoglua dokázali vyrovnat. Po hodině hry zakončil podařenou kombinaci Simsir. Jenže už za tři minuty si vzali Italové vedení zpět, když po Barellově přímém kopu hlavičkoval Calafiori a Pio Esposito výhru dovršil.
Vincenzo Montella, který vede Turky, proti svým krajanům recept nenašel a je stále pod větším tlakem. Po nevydařeném mistrovství světa si jeho svěřenci nezlepšili bilanci ani v Lize národů, kde prohráli i čtvrtý zápas.
Bosna s Memičem porazila Polsko
Skupinu B2 vede Severní Irsko, které ani napočtvrté nedostalo gól, ale proti poslední Gruzii ho v Belfastu ani nedalo. Nejblíž k tomu měl šest minut před koncem Price, jenže neproměnil penaltu. Gruzie prohrála první vzájemný zápas doma 0:1 gólem v deváté minutě nastavení, což stálo místo francouzského trenéra Willyho Sagnola. Jeho nástupce Ramaz Svanadze má sice už dva body, ale na gól jeho tým stále čeká.
Ukrajina si za svůj domácí azyl vybrala Trnavu a po porážce 0:3 se Severním Irskem tam podlehla Maďarsku 1:2. Ukrajinci měli zpočátku blíž k vítězství, ale Očeretkovu střelu zastavilo břevno. Milan Tóth otevřel skóre svým prvním gólem v reprezentaci, Jaremčuk sice srovnal, ale poslední slovo měl pět minut před koncem Csinger.
Ve skupině B4 vyhrálo Švédsko v Bukurešti nad Rumunskem 1:0. Švédský tým sice postihly zdravotní problémy, kvůli nimž někteří hráči opustili výpravu a ani další nebyli zcela fit. Ale Gyökeres se zastavit nedal a v první čtvrthodině našel cestu do sítě, stejně jako ve všech třech předchozích zápasech. Rumunský trenér Gheorghe Hagi nemá důvod k optimismu, jeho svěřenci prohráli všechny čtyři zápasy a obdrželi v nich celkem třináct branek.
Bosna a Hercegovina v záloze s plzeňským Memičem po bezbrankové remíze v úvodu soutěže ve Varšavě zdolala doma Polsko 1:0. Domácí nastoupili už bez čtyřicetiletého rekordmana Džeka, který v pátek ukončil reprezentační kariéru po 152 zápasech. Jen o dva roky mladší Polák Lewandowski evidentně končit nehodlá, o čemž svědčí páteční hattrick proti Rumunsku, ale dnes chyběl kvůli žlutým kartám. Dlouho to vypadalo na další 0:0, ale Bašičova penalta vynesla tři body domácím.
Ve skupině C3 fotbalisté Černé Hory po třech výhrách poprvé ztratili body domácí bezbrankovou remízou s Arménií v Podgorici. Jejich náskok se tak zmenšil na tři body. Kypr doma v Nikósii dlouho prohrával s Lotyšskem po sólu Daškevičse z vlastní poloviny, Kosti ale využil nepovedenou malou domů a vyrovnal. V nastavení pak vstřelil vítězný gól domácích Edwards, který hrával za anglické juniorské výběry a teprve v září dostal kyperský pas.
Fotbalová Liga národů - 4. kolo:
Skupina A1:
Francie - Belgie 4:1 (0:1)
Branky: 88. a 90.+1 Olise, 77. Doué, 81. Cherki - 35. Lukébakio.
Itálie - Turecko 3:1 (1:0)
Branky: 26. Scamacca, 64. Calafiori, 87. P. Esposito - 61. Simsir
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|4
|3
|1
|0
|7:2
|10
|2
Itálie
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|3
Belgie
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|4
Turecko
|4
|0
|0
|4
|2:11
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B2:
Ukrajina - Maďarsko 1:2 (0:0)
Branky: 83. Jaremčuk - 52. M. Tóth, 85. Csinger
Severní Irsko - Gruzie 0:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sev. Irsko
|4
|2
|2
|0
|4:0
|8
|2
Maďarsko
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|3
Ukrajina
|4
|1
|1
|2
|2:5
|4
|4
Gruzie
|4
|0
|2
|2
|0:2
|2
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B4:
Bosna a Hercegovina - Polsko 1:0 (0:0)
Branka: 84. Bašič z pen.
Rumunsko - Švédsko 0:1 (0:1)
Branka: 13. Gyökeres
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|4
|3
|1
|0
|7:3
|10
|2
Bosna
|4
|2
|2
|0
|6:3
|8
|3
Polsko
|4
|1
|1
|2
|7:4
|4
|4
Rumunsko
|4
|0
|0
|4
|3:13
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina C2:
Kypr - Lotyšsko 2:1 (0:0)
Branky: 70. Kosti, 90.+4 Edwards - 57. Daškevičs
Černá Hora - Arménie 0:0
ČK: 86. Lončar (Č. Hora)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Černá Hora
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|2
Kypr
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|3
Arménie
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|4
Lotyšsko
|4
|0
|1
|3
|2:6
|1
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup