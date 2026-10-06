ONLINE: Anglie - Česko. Závěr repre srazu ve Wembley. Dokáže národní tým poprvé bodovat?
Čeští fotbaloví reprezentanti úterním zápasem v Anglii zakončují rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley chtějé proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. Utkání pd 20:45 sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|4
|4
|0
|0
|9:4
|12
|2
Dánsko
|4
|2
|0
|2
|7:7
|6
|3
Norsko
|4
|1
|0
|3
|6:8
|3
|4
Wales
|4
|1
|0
|3
|2:5
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup