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ONLINE: Anglie - Česko. Závěr repre srazu ve Wembley. Dokáže národní tým poprvé bodovat?

Trénink českých reprezentantů před zápasem v Anglii
Trénink českých reprezentantů před zápasem v AngliiZdroj: ČTK / AP / John Walton
ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Čeští fotbaloví reprezentanti úterním zápasem v Anglii zakončují rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley chtějé proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. Utkání pd 20:45 sledujte ONLINE na webu iSport.

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#TýmZVRPSkóreB
1Portugalsko44009:412
2Dánsko42027:76
3Norsko41036:83
4Wales41032:53
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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