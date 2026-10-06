Ostuda Anglie zasáhla okolí Wembley: žádné pivo před zápasem s Českem
České fanoušky před zápasem Ligy národů na londýnském Wembley čeká sada přísných bezpečnostních opatření.
Ta reagují na nepokoje z finále EURO 2020, kdy na stadion vniklo přes 2 000 lidí bez vstupenky.
V okolí stadionu platí zákaz konzumace alkoholu pod pokutou až 100 liber a místní podniky mají omezený prodej.
PŘÍMO Z ANGLIE | Před pěti lety sahala Anglie po velké trofeji, poprvé od roku 1966 chtěla slavit velké zlato. Finále fotbalového mistrovství Evropy ve Wembley s Itálií ale skončilo obřím zklamáním. Domácí slzeli po ztracených penaltách, doteď jim schází úspěch na velkém turnaji. Ještě horší, než konečné stříbrné medaile, bylo dění v okolí londýnského stadionu. Nesmyslné řádění fanoušků dopadá na předzápasové dění v okolí ikonického stánku i po pěti letech od finále.
Češi večer nastoupí v jednom z nejslavnějších fotbalových chrámů. Wembley se chystá na utkání Ligy národů, kde domácí Anglie přivítá výběr Santiho Denii. Čeká se vyprodaný stadion s kapacitou 90 tisíc diváků.
Na stadion vede od stanice metra Wembley Park Station slavná ulice Olympic Way. Kdo by v okolí čekal velké fanzony a srocování fanoušků s pivem v ruce, nedočká se. V okolí stadionu platí v den utkání striktní pravidla, která omezují bujaré veselí i provoz místních podniků.
Proč? Hodně vysvětluje dokument Finále: Útok na Wembley (v originále The Final: Attack on Wembley), najdete ho na platformě Netflix. Vrací se k nepokojům fanoušků, kteří před finálovým zápasem EURO 2020 (hraného v červenci 2021) mezi Anglií a Itálií násilím vtrhli na londýnský stadion.
Zákazy, pokuty i jiná atmosféra
Na zápas se dostalo více než 2 000 lidí, aniž by měli platnou vstupenku. Dění v okolí stadionu se naprosto zvrhlo, docházelo k výtržnostem a nepokojům. Pokazilo to závěr velkého turnaje, který byl kvůli covidovým restrikcím o rok posunutý.
„Finále Eura 2020 mohlo být slavnou národní událostí, ale změnilo se v den národní ostudy,“ sdělila později ve vyšetřovací zprávě britská vládní úřednice Louise Caseyová. „Náš tým byl v prvním velkém finále po 55 letech. Zničila ho horda opilých, zdrogovaných výtržníků bez vstupenek, kteří se rozhodli urážet nevinné a zranitelné lidi, stejně jako policisty, dobrovolníky a personál Wembley. Způsobili děsivé scény plné výtržností, dostali se velice blízko k tomu, aby ohrožovali životy,“ popsala šílené události.
Od té doby se dění okolo velkého stadionu před zápasem výrazně změnilo. Platí přísná bezpečnostní opatření a pravidla, která mají zabránit tomu, aby se podobná věc opakovala. „Atmosféra před zápasy Anglie už je tady jiná,“ říká provozovatel baru nedaleko stanice metra, se kterým hovořili redaktoři Sportu den před zápasem s Českem.
Londýnská policie ve spolupráci s lokální radnicí nastavila přísná opatření. V celém okolí stadionu, včetně známé ulice Olympic Way, platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti (tzv. Public Space Protection Order). Pokud vás policie nebo hlídka přistihne s alkoholem na ulici, bude vám zabaven a hrozí vám pokuta až 100 liber (2 900 korun). Místní obchody a večerky mají v tyto dny často prodej alkoholu zcela zakázán.
Praví fanoušci už nechodí
Specifická pravidla musí dodržovat i místní bary a restaurace. V bezprostředním okolí musí zastavit prodej alkoholu jednu hodinu před výkopem. Prodej smí obnovit nejdřív patnáct minut po začátku utkání.
„Mnozí tady na zápasy raději úplně zavírají. Já otevřeno mám, ale nalévat začínám hostům až během zápasu,“ pokračuje majitel typického britského pubu. Zápas pustí svým hostům na plátně, jako jeden z mála - většina podniků v blízkosti Wembley vysílat probíhající zápas živě z bezpečnostních důvodů nesmí.
Policie zkrátka nechce, aby se kolem stadionu ve velkém počtu srocovali ti, co se na zápas nedostanou. „Na Anglii tam už nechodí ti praví fanoušci. Jsou to lidé z korporátů, podnikatelé a ti, co dostávají lístky od svých firem,“ přidává hospodský.
Je patrné, že se na reprezentační akce své země příliš netěší. Podnikatelům v okolí přidělávají zápasy spíš starosti, než radost z možného výdělku.
Čeští fanoušci, kteří se do Wembley na večerní zápas chystají, musí počítat s tím, že před zápasem si na pivo v okolí jen tak nezajdou...
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|3
|3
|0
|0
|10:4
|9
|2
Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|3
Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4
Česko
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
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