ZNÁMKY Česka: Coufal tým potopil, zápas mu nevyšel. Sláma končí sraz vyždímaný
Ohromné Wembley, naděje českých fanoušků i úžasný Kane. Denia ale opět prohrál • Zdroj: isport.tv
Rozpačitý závěr reprezentačního srazu. Čeští fotbalisté silné Anglii ve Wembley podlehli 0:3 a tentokrát měli hodně daleko k tomu, aby mohli pomýšlet na lepší výsledek. Utkání se nepovedlo Vladimíru Coufalovi, který vše načal nešťastným vlastním gólem. Premiéru v základní sestavě za sebou má Ryan Naderi, ofenzivní hráči ovšem bránu soupeře takřka neohrozili. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak výkony Čechů ohodnotil deník Sport a server iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).