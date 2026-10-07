Předplatné

ZNÁMKY Česka: Coufal tým potopil, zápas mu nevyšel. Sláma končí sraz vyždímaný

Video placeholder
Ohromné Wembley, naděje českých fanoušků i úžasný Kane. Denia ale opět prohrál • Zdroj: isport.tv
Harry Kane zakončuje, sleduje ho Vladimír Coufal a Eberechi Eze
Roman Macek a Santi Denia u lavičky národního týmu
Trent Alexander-Arnold a Michal Sadílek
Ondřej Lingr
Santi Denia
Vladimír Coufal
21
Fotogalerie
iSport.cz
Liga národů
Vstoupit do diskuse (4)

Rozpačitý závěr reprezentačního srazu. Čeští fotbalisté silné Anglii ve Wembley podlehli 0:3 a tentokrát měli hodně daleko k tomu, aby mohli pomýšlet na lepší výsledek. Utkání se nepovedlo Vladimíru Coufalovi, který vše načal nešťastným vlastním gólem. Premiéru v základní sestavě za sebou má Ryan Naderi, ofenzivní hráči ovšem bránu soupeře takřka neohrozili. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak výkony Čechů ohodnotil deník Sport a server iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů