Ronaldo promluvil: Trenér porušil slib. Omlouvá se spoluhráčům, v reprezentaci nekončí
Cristiano Ronaldo vydal obsáhlé prohlášení, ve kterém poprvé popsal, proč předčasně opustil reprezentační sraz. Portugalská hvězda tvrdí, že trenér Jorge Jesus dvakrát porušil dohodu. Zároveň se Ronaldo omluvil spoluhráčům i fanouškům, je připravený přijmout trest a v reprezentaci končit nehodlá. „Budu k dispozici, stejně jako vždy, abych mohl za naši reprezentaci bojovat a vítězit,“ napsal.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|4
|4
|0
|0
|9:4
|12
|2
Dánsko
|4
|2
|0
|2
|7:7
|6
|3
Norsko
|4
|1
|0
|3
|6:8
|3
|4
Wales
|4
|1
|0
|3
|2:5
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup