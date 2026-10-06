Předplatné

Ronaldo promluvil: Trenér porušil slib. Omlouvá se spoluhráčům, v reprezentaci nekončí

Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičceZdroj: ČTK / AP / Armando Franca
Cristiano Ronaldo se ve středu odpojil od portugalské reprezentace, kvůli sporům s trenérem
Cristiano Ronaldo se ve středu odpojil od portugalské reprezentace, kvůli sporům s trenérem
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
Cristiano Ronaldo strávil celý zápas na lavičce a nebyl nadšený
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
Cristiano Ronaldo se ve středu odpojil od portugalské reprezentace, kvůli sporům s trenérem
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
10
Fotogalerie
krm
Liga národů
Začít diskusi (0)

Cristiano Ronaldo vydal obsáhlé prohlášení, ve kterém poprvé popsal, proč předčasně opustil reprezentační sraz. Portugalská hvězda tvrdí, že trenér Jorge Jesus dvakrát porušil dohodu. Zároveň se Ronaldo omluvil spoluhráčům i fanouškům, je připravený přijmout trest a v reprezentaci končit nehodlá. „Budu k dispozici, stejně jako vždy, abych mohl za naši reprezentaci bojovat a vítězit,“ napsal.

Podrobnosti připravujeme.

Video placeholder

#TýmZVRPSkóreB
1Portugalsko44009:412
2Dánsko42027:76
3Norsko41036:83
4Wales41032:53
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů