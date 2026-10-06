Coufalův vlastenec! Šokující gól, hlásil anglický komentátor. Expert: Už to nešlo zastavit
Byla to možná jedna z nejméně nebezpečných šancí Anglie v prvním poločase. Přesto Češi z ní inkasovali první, a zároveň zlomový gól úterního zápasu Ligy národů ve slavném Wembley. Kapitán Vladimír Coufal si uklidil do vlastní sítě centr Harryho Kanea. „Měl dobré postavení, ale zazmatkoval,“ zhodnotil situaci expert David Kobylík. Národní tým prohrál pod Santim Deniou, španělským koučem, i čtvrté utkání. Tentokrát vysokým rozdílem 0:3, byl absolutně bez šance.
Hodně věcí se točilo kolem Harryho Kanea, útočníka Anglie. Když ve Wembley zaznělo jeho jméno ještě před začátkem zápasu, fanoušci se poprvé pořádně ozvali. Jejich kapitán odehrál proti Česku 125. utkání za reprezentaci a dorovnal bývalého brankáře Petera Shiltona.
Nakonec zaznamenal „asistenci“ a gól už za poločas. První případ se odehrál trochu prapodivně. Domácí mužstvo se dostalo rychlou kombinací za obranu, Kane si přebral balon u pravé postranní čáry, tedy v prostoru, kde není tolik nebezpečný. Dal hlavu nahoru, naskenoval prostor v pokutovém území a odcentroval mezi posledního českého obránce a brankáře Lukáše Horníčka.
Komentátor: Šokující gól
Parťák Eberechi Eze se zastavil, přerušil náběh, protože nejspíš tušil, že na přihrávku už nedosáhne. Navíc ho dobře bránil Coufal. Fanoušci už pomalu litovali další šance bez gólu. A pak to přišlo. „Šokující gól,“ reagoval komentátor britské stanice Sky Sports. Překvapení pro celý stadion.
Kapitán národního týmu (díky absenci Ladislava Krejčího) se zbytečně skluzem vrhnul do přihrávky. Přitom ji mohl úplně v pohodě pustit za sebe, uhrát po domluvě s Horníčkem. Nebo zkrátka udělat cokoliv jinak, protože se trefil přesně a tvrdě do vlastní sítě.
„Takové situace, ještě proti Anglii, jsou strašně rychlé. Na jejich vyhodnocení je malá setinka. Je to fotbal, bohužel se takové momenty stávají, ale nemyslím si, že to ovlivnilo nás a celý zápas,“ řekl po utkání stoper Martin Vitík.
„Coufal se dobře vrátil, v jeden moment se podíval za sebe, kde má Ezeho. Věděl o něm moc dobře, zachoval se velice správně, měl metr náskok. Ale pak si dal vlastňáka…,“ líčil bývalý gólman Zdeněk Zlámal ve studiu ČT sport. „Jsem si stoprocentně jistý, že Horníček na něj křičí, ať to pouští. Ale už to nešlo zastavit. Na druhou stranu jsme si nedali gól jen kvůli Coufalovi, ale už kvůli předchozí rozehrávce,“ pokračoval.
Denia bez emocí
Trenér Santi Denia zůstal na hraně technického území dlouho stát, až nehybně. Vypadal absolutně bez emocí. Pak se poklusem vydal pro náhradní míč a poslal ho na hřiště. Přesto sám moc dobře věděl, že Coufalovo zaváhání v 27. minutě bude zlomovým momentem zápasu.
Stalo se. Thomas Tuchel, kouč domácích, který před tím pečlivě a trochu nervózně zapisoval poznámky do sešitu, se výrazně uklidnil. Jeho svěřenci se dostali do tempa, už záložník Elliot Anderson nebezpečně střílel. Následně nastala Kaneova další chvíle. Třiatřicetiletý útočník proměnil perfektní centr od Morgana Rogerse, jehož neubránil Jiří Sláma. Pro něj šlo o čtvrtý start v základní sestavě za posledních jedenáct dnů. To absolvoval jako jediný z české nominace.
Kane přidal v druhé půli druhý gól, celkem už desátý za posledních sedm soutěžních zápasů. Neuvěřitelné! Je zkrátka jinde. Tohle je světová úroveň, ke které se česká reprezentace ještě ani nepřiblížila.
Denia zakončil první část u reprezentace jednoznačně nejhorším zápasem. Národní tým podal hrozivý výkon, za první poločas se dostal k jednomu doteku ve vápně soupeře. Střela Alexe Krále nestála ani za řeč, pokus Romana Macka mířil mimo branku. Nedařilo se ani Pavlu Šulcovi, jenž se vrátil po pauze kvůli karetnímu trestu. Sláma byl vyždímaný, Horníček se ještě vyšvihl proti dobře zahranému přímáku z kopačky Trenta Alexandera-Arnolda.
Svátek ve Wembley, v němž i přes 78 tisíc fanoušků v hledišti byl Deniův pískot dobře slyšitelný, lehce shodil prvotní nadšení ze španělské změny. Nejbližší šance na nápravu přijde za pět týdnů doma proti Španělsku a v Chorvatsku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup