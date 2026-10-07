Denia připustil chybu: Možná jsem měl vybrat Ondru. Anglie? Nejhorší moment srazu
PŘÍMO Z ANGLIE | Do tiskového sálu ve Wembley dorazil až po Harrym Kaneovi. Zejména kvůli němu Santi Denia prožil nejhorší zápas u české fotbalové reprezentace, která v úterním utkání Ligy národů podlehla Anglii vysoko 0:3. „Musíme se zlepšit, zapracovat na detailech. Musím začít i u sebe,“ řekl španělský kouč.
Co se ve vás odehrává?
„Je to určitě nejtěžší chvíle. Přesto věříme, že jsme si vybrali správnou cestu, nepochybujeme o tom. Pravda je taková, že musíme zlepšit výkony, všechny různé detaily. Musím začít i u sebe. Formát turnaje je ale nesmírně náročný, zvládnout všechny zápasy v jedenácti dnech je velká zátěž. Nechceme se na to vymlouvat, ale je to náročné.“
Byla tedy chyba, že jste nasadil Jiřího Slámu do základní sestavy počtvrté v řadě?
„Je možné, že jsem udělal chybu ohledně herního vytížení. Regenerace v turnaji je nejdůležitější. Jsem ale na Slámu velmi hrdý, jeho výkony ve čtyřech zápasech jsou pro nás neuvěřitelné. Prostě jsme vybrali základní sestavu a až pak se ukáže, jaké to bylo rozhodnutí. Možná jsem měl nasadit Ondřeje (Zmrzlého).“
Máme tři špičkové brankáře
Nakonec jste nevystřelili ani jednou na branku. Co za tím je?
„Když si nevytvoříte šance, je velmi těžké vyhrávat. Myslím si, že se musíme zlepšit. Znovu opakuji: v první řadě i já sám, pokud jde o herní plán. Vybíráme ho já a realizační tým, řešíme společně všechny detaily a sestavu. V tom všem se musíme zlepšit, víme to. Jsem ale na tým velmi hrdý, hráči do toho dávají všechno.“
Druhý zápas odchytal Lukáš Horníček. Znamená to, že se stane novou reprezentační jedničkou?
„Máme tři brankáře na špičkové úrovni. Dneska jsme vybrali podruhé Hornyho, ale věříme všem třem gólmanům. Tvoří dobrý tým, jsou kamarádi, panuje mezi nimi vzájemný respekt a skvělá spolupráce. Uvidíme, kdo z nich bude v základu příště.“
Nemáme žádné pochybnosti
U české reprezentace jste přes dva týdny. V čem jste se nejvíc posunuli?
„Musím říct, že teď prožíváme nejhorší možné období. První reprezentační přestávka, čtyři zápasy a čtyři porážky. Přesto nemáme žádné pochybnosti. Vůbec žádné. Vím, že je to proces, máme v tomto prostředí zkušenosti. A když nepochybujeme my, nepochybují ani hráči. Potřebujeme jenom odhodlání a zdravé hráče, protože poslední zranění nám způsobily problémy.“
Anglie pak ukázala obrovskou sílu, že?
„Celý turnaj je pro nás velmi, velmi náročný. Je pravda, že Anglie nás dostala v prvních asi sedmdesáti minutách do nejhoršího momentu na tomto srazu. Chceme vyhrávat, potřebujeme získávat body, je to důležité pro naše výkony i do budoucna. Musíme splnit cíl, kterým je vyhrát. Víme ale, že se musíme zlepšit, zapracovat na regeneraci, na detailech, které jsou na této úrovni klíčové. Anglie, Španělsko, Chorvatsko patří ke špičce, ale to i Česko. V předchozích třech zápasech jsme se jim dokázali vyrovnat. V tuto chvíli je to pro nás ale složité.“
Co jste říkal na výkon Harryho Kanea?
„Patří k nejlepším hráčům na světě, je velkou oporou Anglie. Můžete být hrdí, že máte takové hráče. Chápe všechno, co obnáší hrát za národní tým. Je to výjimečná fotbalová osobnost, neuvěřitelný hráč. Mluvil jsem o tom s Thomasem (Tuchelem), je to čest. Oceňuji jeho oddanost reprezentaci.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
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