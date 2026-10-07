Vitík: Coufalův gól? Takové situace jsou rychlé, na vyhodnocení setinka. Kane je top třída
PŘÍMO Z ANGLIE | V nabitém Wembley odehrál první celé utkání v sezoně a poznal obrovskou sílu rozjeté Anglie. Martin Vitík dostal důvěru od trenéra Santiho Denii, ale na stoperu nezabránil útočným kouskům Harryho Kanea a dalších domácích hvězd. Češi končí náročný sraz pod novým koučem v Lize národů se čtyřmi porážkami. „Samozřejmě nemůžeme být spokojení,“ vyprávěl po náročném duelu, který Češi prohráli jasně 0:3.
V sezoně jste měl minimální minutáž, nedělalo vám problémy skočit rovnou do takhle náročného utkání?
„Nebylo to vůbec těžké. Hodně jsem se těšil, i když jsem do poslední chvíle nevěděl, zda budu hrát. Doufal jsem, že od trenéra dostanu šanci, cítil jsem se během srazu dobře. Věřím si, soustředím se jen na to, co mohu ovlivnit, znám své kvality.“
Opravdu se dozvídáte sestavu dvě hodiny před zápasem?
„Jojo. Jsem na to zvyklý z Boloni, tam se to dozvídáme v kabině napsané na papíře. Je pro tým fajn, když jsou všichni do poslední chvíle napjatí a musí být připravení na to, že budou hrát.“
Kane je nejkomplexnější hráč
Šlo předejít vlastnímu gólu Vladimíra Coufala?
„Takové situace, kór s Anglií, jsou hodně rychlé. Na vyhodnocení je fakt malá setinka. Bohužel se to stává. Nemyslím si, že by nás to ovlivnilo a že to ovlivnilo zápas.“
Jak se dá zastavit Harry Kane?
„Pro mě je to nejkomplexnější hráč, co jsem na hřišti zažil. Situaci si sám vytvoří a pak ji dokonce sám zakončí. Pro mě top třída.“
Šlo o nejnáročnější zápas ze srazu?
„Bavíme se o tom, že to byl asi vrchol srazu. Se Španělskem šlo také o top zápas, jsou to mistři světa. Anglie je třetí na světě. Měli jsme dobrý start, ale pak jsme vyhodili spousty míčů a stálo nás to síly.“
Celková atmosféra je mnohem lepší
Proč se nedostáváte do zakončení?
„Souhlasím, že s tím máme problém. První třetinu hřiště umíme překonat, je vidět, že chceme hrát fotbal. Naše pojetí hry se určitě změnilo. Další step je dostávat se i do útočné třetiny. Tam podržet balon a vytvářet si šance. Nemůžeme být spokojení s tím, že jsme prohráli čtyři zápasy.“
Dá se z tolika proher vybruslit?
„Důležité je, že jsme postavili základ, na kterém se chceme dál rozvíjet. Určitě musíme zlepšit i další věci. Celková atmosféra, mentalita týmu a naše tvář je mnohem lepší. Ale znovu - když prohrajeme čtyři zápasy, nemůžeme říkat, že je to super. Mám respekt, s kým hrajeme, ale pořád chceme vyhrávat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
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- Baráž o udržení
- Sestup