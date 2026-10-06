Španělsko otočilo zápas v Chorvatsku a zůstává stoprocentní, dvěma góly zazářil Merino
Fotbalisté Španělska v „české“ skupině Ligy národů otočili zápas v Chorvatsku a zvítězili 2:1 díky dvěma gólům střídajícího Mikela Merina. Záložník Arsenalu, který občas nastupuje i v útoku, se po zápase proti Česku trefil ve druhém utkání po sobě a potvrdil roli gólového žolíka ze světového šampionátu, na němž rozhodl souboje vyřazovací fáze s Portugalskem a Belgií krátce po příchodu na hřiště. Španělé dnes prodloužili sérii bez porážky v základní hrací době či prodloužení už na 42 zápasů a zajistili si čtvrtfinále.
Chorvaté po nejvyšší porážce ve své historii s Anglií (0:7) vstoupili do zápasu aktivně a po 17 minutách se ujali vedení díky trefě Perišiče, který do odkryté branky dorazil hlavou střelu útočníka Matanoviče. Úřadující mistři světa jako první inkasovali poprvé od června 2024, ale po změně stran jim pomohl k obratu Merino, který do hry vstoupil na druhý poločas.
Po hodině hry nejprve domácího gólmana Livakoviče překonal umístěnou přízemní střelou a dvě minuty před koncem překonal chorvatského brankáře ranou na bližší tyč ve chvíli, kdy domácí dohrávali bez vyloučeného střelce vedoucí branky Perišiče. Španělé uspěli v Chorvatsku poprvé: doposud tam odehráli dvě utkání, v nichž prohráli a remizovali. V současné Lize národů mají plný počet bodů jako jediní s Portugalci.
„Celou tiskovou konferenci bych mohl strávit tím, že budu děkovat svým hráčům,“ řekl kouč Luis de la Fuente. „Věděli jsme, že se zápas může takto vyvíjet. Ale nesložili jsme zbraně,“ pochvaloval si. Neporazitelnost drží španělský tým už dva a půl roku.
Slovensko si zastřílelo
Švýcarsko si vítězstvím 3:0 nad Severní Makedonií zajistilo návrat do Ligy A a neprohrálo ve 13. zápase v základní hrací době za sebou. Výhru čtvrtfinalistů mistrovství světa zajistili brankami Rieder, Manzambi a Ndoye. Severní Makedonie nezvítězila ve 12 duelech po sobě a na vstřelený gól čeká od listopadu loňského roku už osm utkání. Po čtvrté porážce v Lize B sestoupí do Ligy C.
Skotsko na domácím hřišti v Hampden parku promarnilo poločasové vedení a prohrálo 1:2 se Slovinskem. Vítěznou branku vstřelil v 71. minutě křídelník pražské Slavie Šturm, který ke gólu přidal ještě asistenci na vyrovnávající trefu Matka. Šturm necelých 20 minut před koncem završil rychlý protiútok. Po prvním vítězství nad Skotskem v historii se Slovinci dostali na druhé místo tabulky za Švýcary.
Slovenští fotbalisté zvítězili 4:0 v Moldavsku a upevnili si vedoucí pozici v Lize C3. Třetí výhru ve čtvrtém zápase zajistili mužstvu kouče Vladimíra Weisse staršího vstřelenými góly Strelec, Suslov, Hancko a Haraslín. Slováci mají díky tomu na dosah premiérový postup do Ligy B.
Fotbalová Liga národů - 4. kolo
Skupina A3:
Anglie - Česko 3:0 (2:0)
Branky: 40. a 57. Kane, 27. vlastní Coufal.
Chorvatsko - Španělsko 1:2 (1:0)
Branky: 17. Perišič - 61. a 89. Merino. ČK: 79. Perišič.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B1:
Skotsko - Slovinsko 1:2 (1:0)
Branky: 31. Christie - 56. Matko, 71. Šturm.
Švýcarsko - Severní Makedonie 3:0 (1:0)
Branky: 43. Rieder, 73. Manzambi, 81. Ndoye.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|4
|4
|0
|0
|11:1
|12
|2
Slovinsko
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|3
Skotsko
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|4
S. Makedonie
|4
|0
|0
|4
|0:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina C1:
Albánie - San Marino 2:1 (1:0)
Branky: 11. a 90.+3 z pen. Asllani - 66. Lazzari.
Bělorusko - Finsko 1:0 (1:0)
Branka: 1. Šumanskij.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Albánie
|4
|3
|0
|1
|8:3
|9
|2
Finsko
|4
|2
|1
|1
|9:2
|7
|3
Bělorusko
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|4
San Marino
|4
|0
|0
|4
|1:16
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina C3:
Kazachstán - Faerské ostrovy 2:2 (0:1)
Branky: 68. Malyj, 76. Alip - 22. Knudsen, 63. Turi. ČK: 85. Malyj - 65. Agnarsson.
Moldavsko - Slovensko 0:4 (0:2)
Branky: 8. Strelec, 44. Suslov, 60. Hancko, 75 Haraslín.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Faerské ostrovy
|4
|0
|4
|0
|5:5
|4
|3
Moldavsko
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|4
Kazachstán
|4
|0
|2
|2
|5:7
|2
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina C4:
Estonsko - Island 0:0
Lucembursko - Bulharsko 0:2 (0:2)
Branky: 19. Balov, 34. A. Iliev.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Island
|4
|2
|2
|0
|7:1
|8
|2
Estonsko
|4
|1
|3
|0
|2:1
|6
|3
Bulharsko
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|4
Lucembursko
|4
|1
|0
|3
|2:7
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup