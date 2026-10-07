Britská média po Česku: Na týmy z druhého sledu umíme. Coufalovi se Wembley vysmálo
Britská média ocenila výkon anglických fotbalistů v domácím utkání elitní skupiny A3 Ligy národů proti Česku. Albion podle nich umí na soupeře z druhého sledu. Po jasné výhře 3:0 především vyzdvihla představení dvougólového kapitána a rekordmana Harryho Kanea. Pozastavila se i u vlastního gólu obránce Vladimíra Coufala, který deník The Guardian označil za směšný.
Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa rozhodli v londýnském Wembley závěrečný zápas probíhajícího srazu už v úvodním dějství. V něm si dal nejprve vlastní branku Coufal, poté skóroval Kane. Po pauze útočník Bayernu Mnichov zvýšil na konečných 3:0. Minulý týden Albion zvítězil v české metropoli 2:0.
„Anglie ví, jak porážet soupeře z druhého sledu. Pod vedením Thomase Tuchela odehrála 16 zápasů proti týmům, které se ve světovém žebříčku nacházejí mimo první dvacítku. Patnáct z nich vyhrála a jednou remizovala - s Ghanou na mistrovství světa. Inkasovala přitom jediný gól - proti Kongu, rovněž na světovém šampionátu. Česko, kterému patří 50. místo světového žebříčku, nemělo v tomto utkání prakticky žádnou šanci,“ uvedl The Guardian.
Kane útočí na stovku
Hlavní postavou se stal Kane. „Byl to večer, který patřil Harrymu Kaneovi. Už zase. Skončil tím, že přidal další dva góly při naprosto pohodlném vítězství v Lize národů nad Českem,“ napsal The Guardian.
Anglického kapitána rozebral podrobněji. „U Kanea je to stále především hra čísel. A ta jsou čím dál vyšší a působivější. Ve 125. reprezentačním startu, kterým se v historickém pořadí Anglie dotáhl na (brankáře) Petera Shiltona, zvýšil svou neuvěřitelnou bilanci na 91 gólů. Nikoho nepřekvapí, pokud se dostane na stovku. Jedinou otázkou zřejmě je, kdy se tak stane.“
Třiatřicetiletého kanonýra pochválila i další média. „Harry Kane oslavil rekordní 125. reprezentační start fantastickým výkonem,“ mínil web sportovního kanálu Sky Sports. „Kane dál nastavuje mimořádně vysokou laťku,“ přidal se Daily Mail.
Coufalův komický gól
Anglie vykročila za výhrou a téměř jistým postupem do březnového čtvrtfinále v 27. minutě, kdy Coufal nikým neatakován překvapivě zamířil do vlastní sítě. „Kane se podepsal pod první gól - jeho schopnost stáhnout se na pravé křídlo přinesla ovoce, když si jeho centr komickým způsobem srazil do vlastní branky český obránce Vladimír Coufal. Když se opakovaný záběr objevil na obrazovkách, téměř celé Wembley se bývalému hráči West Hamu vysmálo,“ uvedl Sky Sports.
Určité pochopení měl pro českého kapitána Daily Mail. „Byla to zvláštní situace. Na Coufalovu obhajobu snad lze říct jen to, že Anglie už v té chvíli svým fotbalem dostala český tým pod takový tlak, že chyby začínaly být nevyhnutelné.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
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