Horníček: Být jedničkou je můj sen, pracuji na tom. Vláďa s vlastňákem nemohl nic dělat
PŘÍMO Z ANGLIE | Jako jediný z brankářů dostal v náročné elitní skupině Ligy národů dva zápasy. Lukáš Horníček odchytal úterní duel ve Wembley, od hvězdných Angličanů dostal tři góly. Začal to nešťastný vlastenec Vladimíra Coufala, ani s dalšími domácími trefami nemohl nic dělat. „Křičel jsem na něj, ale pozdě,“ vykládal gólman Newcastlu o důležitém momentu v noci po utkání.
Máte za sebou hodně složitý zápas?
„Bylo to těžké. Od začátku jsme věděli, že Angličané mají kvalitu, tu nám ukázali. Ale jsme rádi, že jsme se s nimi porovnali. Byli jsme konkurenceschopní, i když to výsledkově neodpovídá.“
Šlo zabránit situaci, kdy si dal Vladimír Coufal vlastní gól?
„Křičel jsem na něj, ale pozdě. Víte, jak to je. Když je na zápase devadesát tisíc fanoušků, těžko slyšíte jeden přes druhého. V téhle rychlosti je složité to nějak ovlivnit. Vláďa s tím nemohl nic dělat.“
Předvedl Harry Kane svou dominanci?
„Dá se eliminovat. Většinu zápasu jsme ho dobře kryli, bohužel se postupně dostal do utkání, chodil si pro míče a rozdával to. Má obrovskou kvalitu vepředu, výběr místa a klid na míči. Ukázal, že je odstřelený.“
Wembley by mi v životopise chybělo
Načetli si Angličané dobře vaši rozehrávku?
„Měli jsme tam s Alexem (Králem) na začátku jeden pas a skoro jsme ho ztratili. Bylo vidět, že nás nechtěli pustit dopředu. Věděli, co chceme hrát. Museli jsme to trošku upravit, ale dobře jsme se s tím poprali a vyjížděli z toho. Chybělo nám víc podržet míč, abychom si odfoukli. Ale byl to těžký soupeř ve složitých podmínkách. Jsem na kluky hrdý, jak to zvládli.“
Co pro vás znamená, že jste dostal důvěru a zachytal si takový zápas?
„Pro mě je to velké. Jsem rád za možnost chytat dva zápasy proti skvělým týmům. Hrát na Wembley a v Edenu je krásný zážitek. Je to něco, co by mi chybělo v životopise.“
Jako jediný jste nastoupil dvakrát. Znamená to, že vás trenéři berou jako jedničku národního týmu?
„Je to můj sen, pracuju na tom. Nakonec má Santi (trenér Denia) volnou ruku, ví, kdo je v nejlepší formě a sedí mu do stylu hry. Byli jsme na začátku srazu obeznámeni s tím, jak to trenér bude během čtyř zápasů dělat. Mohlo to padnout na kohokoliv. Není to teď tak, že jsem jednička.“
Dozvěděl jste se o tom, že půjdete chytat, zase na poslední chvíli?
„Nějaké ťuky tam tentokrát byly dřív, trenéři mi to řekli v den zápasu. Díky tomu jsem se na to mohl lépe připravit.“
Na kluky dolehla únava
Vzpamatuje se tým ze čtyř proher?
„Bolí to. Chtěli jsme se prezentovat hezkým fotbalem, zároveň také uhrát výsledky, To se bohužel nepovedlo. Ale nemáme se za co stydět, předvedli jsme dobrý výkon a víme, kam směřujeme.“
Proč jste se nedokázali dostat do hry tolik, jako v předešlých zápasech?
„Nakumulovala se únava, Není jednoduché mít co tři dny zápas, na kluky to dolehlo. Nemůžeme chtít, aby hráli tři zápasy v jedenácti dnech na sto deset procent.“
Zapůsobila na vás atmosféra vyprodaného stadionu?
„Tolik jsme to nevnímal. Ale den před zápasem jsme se s klukama byli projít, šli jsme nahoru na tribunu, abychom viděli, jak to vypadá. Je to impozantní, nádherný stadion. Také čeští fanoušci nám pomáhali, byli perfektní. Moc jim děkujeme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup