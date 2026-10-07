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Nedvěd: V Anglii jsme udělali krok zpátky. Sraz hodnotím pozitivně, trenéři potřebují čas

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Ohromné Wembley, naděje českých fanoušků i úžasný Kane. Denia ale opět prohrál • Zdroj: isport.tv
Pavel Nedvěd na tiskové konferenci
Roman Macek a Santi Denia u lavičky národního týmu
Martin Vitík v souboji s Harrym Kanem
Předseda FAČR David Trunda a manažer reprezentací Pavel Nedvěd na české, tréninku
Lukáš Horníček v brance proti Anglii
Trent Alexander-Arnold a Michal Sadílek
Santi Denia
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ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Přestože čeští fotbalisté ve všech čtyřech uplynulých zápasech Ligy národů utrpěli porážku, generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd hodnotí první sraz pod španělským trenérem Santim Deniou pozitivně. Držitel Zlatého míče zároveň připustil, že úterní prohrou 0:3 ve Wembley udělal národní tým po předchozích třech zápasech krok zpět. Nový kouč podle něj bude potřebovat čas, v dalších dnech si sraz společně vyhodnotí. Nedvěd to řekl České televizi.

Národní tým v elitní skupině A3 Ligy národů postupně prohrál 1:2 s Chorvatskem, 0:2 s Anglií, 1:3 ve Španělsku a včera v Londýně.

„Tentokrát určitě nemůže panovat spokojenost, protože jsme prohráli 0:3. Myslím, že dnes jsme na tom nebyli dobře fyzicky ani mentálně. Bylo to na hřišti vidět. Na druhou stranu si myslím, že můžeme hodnotit celé to soustředění pozitivně. Hráli jsme čtyři velice těžké zápasy, ten nejvyšší level fotbalu, který se dá,“ řekl Nedvěd.

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„Třikrát jsme to nějakým způsobem ustáli, počtvrté už to nevyšlo. Pro nás to bylo opravdu velice náročné, ztratili jsme některé hráče v uvozovkách cestou. Myslím, že jak jsme udělali tři kroky dopředu v těch minulých zápasech, tak dnes jsme udělali krok zpátky,“ doplnil bývalý kapitán české reprezentace.

Kluci odevzdali všechno

Líbilo se mu, jak obměněné mužstvo pracovalo. „Budeme mít čas si se Santim v příštích dnech sednout. Na hlubší zamyšlení si chceme dát nějaký odstup. Bylo to velice náročných 16 dní, myslím si, že tohle mužstvo jelo na maximum, na limit,“ mínil Nedvěd.

Český tým se pod prvním zahraničním koučem v historii snažil hrát více kombinačně. „Hodnotím to pozitivně, protože kluci odevzdali všechno. Snažili se dělat věci, které po nich chtěl trenér, splnit jeho filozofii. Nebylo to jednoduché, protože jsme proti sobě měli fakt strašně silné týmy. Ta pravda bude vidět později. Myslím, že i trenéři potřebují čas na práci. Neměli tolik času se sblížit s týmem, s hráči, bylo to poprvé,“ podotkl Nedvěd.

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko440012:512
2Anglie430114:39
3Chorvatsko41034:143
4Česko40042:100
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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