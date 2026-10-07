Dvorník o repre: Neschovávejme vše za únavu. Chtěl bych vidět Součka, mrzí mě Kričfa
- Trenér Josef Dvorník v rozboru utkání ve Wembley upozornil na taktické nedostatky české defenzivy a odmítl svádět porážku pouze na únavu hráčů.
Kouč zkritizoval neefektivní bránění útočníka Harryho Kanea a vyjádřil lítost nad tím, že mladý obránce Ondřej Kričfaluši dostal na hřišti jen sedm minut.
Do budoucna Dvorník věří v úspěšnou adaptaci Tomáše Součka na nový herní styl a očekává postupné zapojení Patrika Schicka do národního týmu.
Od překvapivého konce v Baníku, který v květnu na poslední chvíli zachránil v nejvyšší soutěži, je čtyři měsíce volný. Trenéra Josefa Dvorníka můžete potkávat na stadionech, kam jezdí osobně sledovat zápasy různých kategorií, výkony nově se tvořící reprezentace si však pečlivě analyzoval doma. Rukama mu prošli hráči jako Štěpán Chaloupek, Matěj Radosta, Ondřej Kričfaluši nebo Martin Šubert, o to víc ho nový tým zajímal. „Moc to klukům přeju,“ říká osmačtyřicetiletý kouč. Mluví také o návratech Tomáše Součka s Patrikem Schickem, egách, specifičnosti Harryho Kanea, vlastním gólu Vladimíra Coufala, budoucnosti Tomáše Chorého či zvláštně dávkované minutáži.
Pavel Nedvěd mluvil o tom, že po třech krocích vpřed udělal tým ve Wembley jeden krok zpátky. Čím si nejslabší výkon srazu vysvětlujete? Extrémní kvalitou Anglie, nebo únavou Čechů?
„Reprezentace se rozhodla pro nějakého trenéra a ten si pro svůj styl vybral vhodné hráče. Pro veřejnost je to změna oproti minulosti, to je třeba říci na úvod. Ze zápasu v Anglii není třeba dělat neštěstí nebo závěry, kam by se mělo směřovat. Reprezentace se definovala dopředu, deklarované věci se nyní plní. A samozřejmě to proti takhle kvalitním týmům odhalí i nedostatky, kterých bylo ve Wembley víc než pozitivních věcí. Co se týče únavy, dá se na to dívat různě.“
Jak?
„V Anglii nastoupilo sedm hráčů, kteří neměli kompletní vytížení ve Španělsku, takže bych to nezobecňoval. Na druhou stranu třeba zrovna na Slámovi s Lingrem bylo na levé straně bohužel vidět, že fyzicky už na tom nebyli asi tak dobře. Buďme však upřímní a neschovávejme vše jen za únavu. Někdy hledáme berličky ke špatnému výkonu, je potřeba se podívat na detaily a udělat si rozbor, jestli systém i stanovená taktika byla správná a jak se gólům dalo předejít.“
Za měsíc může být vše jinak
Sláma odehrál i čtvrtý zápas v základu, přestože po Španělsku sám veřejně prohlásil, že už toho má dost.
„Myslím si, že už toho fakt měl dost. I sám trenér uznal, že možná nezvolil správně. Nicméně kdyby tým zvládl poločas bez inkasované branky, nikdo by to nerozporoval a spíš by kouč dostal pochvalu. Do dvacáté minuty byl výkon víceméně podobný těm v minulých zápasech. Znovu jsem viděl agresivitu a aktivní nižší blok. Trenér si vybral dynamičtější hráče, jejich dostupování se mi v úvodu líbilo. Zvládali jsme to velmi dobře, po prvním gólu už se vše přelomilo na stranu Anglie. Pavel Nedvěd to pojmenoval dobře, je to jeden vybočující krůček z cesty.“
A myslíte si, že Sláma teď bude v Deniově hierarchii před Davidem Juráskem a Matějem Rynešem, kteří figurovali v původní nominaci, než se omluvili?
„Minimálně tím, jaké výkony odváděl, si řekl o další šanci. Určitě bude v nominaci i příště. Akorát je otázkou, jak to v listopadu trenér pojme. Bude chtít vyzkoušet svou původní první a druhou volbu? Nebo zůstane u Slámy, který ukázal, že dokáže zvládat reprezentační úroveň? V tuto chvíli nevíme, navíc za měsíc to může být všechno trošičku jinak z pohledu aktuální formy. Vstupují do toho zase jiné ukazatele, které trenéři budou taky zohledňovat.“
Ještě jedna věc k únavě. Slavia hraje v pátek ve Zlíně, čekáte v jejím základu Michala Sadílka, který hrál třikrát v reprezentaci od začátku a jednou šel do hry jako žolík? A Slámu v sobotu od první minuty v jabloneckém dresu na půdě Zbrojovky?
„Předpokládám, že oba dva trenéři se na to budou dívat z dlouhodobé perspektivy. Pořád jsme teprve na konci první třetiny soutěže, určitě to budou zohledňovat. Trošku výhodu má Trpišák, má širší kádr než Jablonec. (úsměv) Sám jsem na to zvědavý, do Zlína se pojedu podívat. Osobně si myslím, že Sadílek nebude v základní sestavě, protože Slavia hraje už v úterý v Baku utkání Ligy mistrů. Je to důležitý hráč pro Slavii i reprezentaci, líbí se mi, jakým způsobem a na jakém prostoru pracuje. Prokazuje momentálně velmi dobrou formu, nemyslím si, že se bude – navíc se vší pokorou zrovna ve Zlíně – riskovat jeho zranění.“