Kaneovi při dorovnání rekordu patřilo celé Wembley. Vitík žasnul, Denia ocenil jednu věc
PŘÍMO Z ANGLIE | V narvaném tiskovém sále ve slavném Wembley se usadil až po jedenácté hodině večer, před novináři vydržel přes deset minut. Přijímal obrovské gratulace, a nejen od žurnalistů. Harry Kane odehrál při výhře 3:0 nad Českem už 125. reprezentační zápas, což oslavil dvěma góly. „Pro mě je top třída,“ prohodil stoper Martin Vitík.
Byl to Kaneův večer se vším všudy. Když na ikonickém londýnském stadionu poprvé zaznělo jméno kapitána anglické reprezentace, lidi na tribunách aplaudovali. Na obrovské obrazovce se objevila jeho fotka vedle Petera Shiltona. Právě bývalého brankáře dorovnal v počtu reprezentačních startů.
„Během kariéry jsem překonal už tolik milníků, ale tohle je určitě mezi nejvýznamnějšími. Když si vzpomenu na svůj debut za Anglii, o tomhle jsem ani nesnil. Je to pro mě obrovská čest,“ vyprávěl Kane. Na každou gratulaci od novináře bleskově odpověděl: „Moc děkuji!“
Na 125 startů se dostal ve třiatřiceti a jedenáct let po reprezentačním debutu. Nenajdete moc zápasů, kdy byl připravený a chyběl v anglické základní sestavě. I na aktuálním srazu v ní figuroval ve všech čtyřech případech.
Chápe, co obnáší hrát za národní tým
V posledních šesti letech prakticky nechyběl, byl zdravý, ochotný přijet a reprezentovat. „Ale určitě jsem hrál přes bolest,“ přiznal Kane. „Být připravený do zápasu je na této úrovni jedna z největších předností. Moc dobře víte, jak moc pro mě znamená, že jsem tady,“ líčil.
Přesně o tom mluvil Santi Denia. „Chápe úplně všechno, co obnáší hrát za národní tým. Je to výjimečná fotbalová osobnost, neuvěřitelný hráč. Mluvil jsem o tom s Thomasem (Tuchelem), je to čest ho mít v týmu. Oceňuji jeho oddanost reprezentaci,“ uvedl trenér národního týmu.
Kane si vylepšil osobní čísla i proti Čechům. Byl u všech tří gólů, pak ještě nastřelil břevno. Při úvodním zásahu Anglie mu pomohl zbytečným skluzem Vladimír Coufal, další dva už dal sám. Poprvé zakončil mimořádně vydařenou akci, podruhé hlavou proměnil vysoký centr. Vyskočil nehlídaný, Jiří Sláma nereagoval.
Kaneův perfektní večer
A teď se podržte. Pro Kanea šlo o 90. a 91. reprezentační gól. Zároveň se trefil už v sedmém soutěžním zápase v řadě, dohromady v nich dal deset branek. „Není to jenom o mně, ale o celém týmu. Byl to určitě perfektní večer,“ poznamenal Kane.
K dokonalosti scházel snad jen hattrick. Možná i kvůli němu strávil na hřišti přes osmdesát minut. Když střídal, fanoušci ve Wembley, kterých dorazilo přes 78 tisíc, se opět probrali. Nahradil ho útočník Dominic Calvert-Lewin.
A Kaneova reakce? Posuďte sami. „Znáte mě, chci hrát každou minutu. Zároveň je potřeba, abychom byli všichni zdraví a ve formě. Dom měl celý sraz skvělý, ale nedostal tolik minut. Je dobře, že se dostal do hry. Zasloužil si to,“ odpověděl.
Poklona od Vitíka
Kane se stal tématem snad ve všech pozápasových rozhovorech. „Patří k nejlepším hráčům na světě, je velká opora Anglie. Můžete být hrdí, že máte takového hráče,“ vzkázal Denia britským novinářům. „Pro mě je to nejkomplexnější hráč, co jsem na hřišti zažil. Situaci si sám vytvoří a pak ji dokonce sám zakončí,“ přidal Vitík.
Anglie má zkrátka výjimečnou osobnost. Kane už teď je historie. „Je skvělý, zaslouží si uznání,“ zdůraznil kouč Thomas Tuchel. „Nemá konkurenci,“ nechal se slyšet záložník Jude Bellingham.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
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