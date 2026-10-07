Čtyři prohry v Lize národů a konec? Turci po fiasku řeší odvolání trenéra
- Trenér Vincenzo Montella má podle médií skončit u reprezentace Turecka po čtyřech porážkách v Lize národů.
Na letním mistrovství světa v USA vypadli Turci už v základní skupině a obsadili v ní poslední místo.
Turecký fotbalový svaz spekulace o konci italského kouče zatím oficiálně nepotvrdil.
Čtyři porážky ze čtyř zápasů v Lize národů podle médií připraví o místo trenéra turecké reprezentace Vincenza Montellu. Tedy stejná bilance, jakou mají čeští fotbalisté. Jen kontext je jiný.
Dvaapadesátiletý Ital vede mužstvo třetí sezonu, na letním mistrovství světa s ním vypadl po základní skupině a zařadil se mezi největší zklamání MS. Svaz spekulaci deníků Milliyet nebo Gazzetty dello Sport nepotvrdil.
Smlouvu má až do dalšího mistrovství Evropy
Na šampionátu v USA zůstali Turci ve skupině poslední za domácí reprezentací, Austrálií a Paraguayí. O šanci na postup přišli už před posledním zápasem, v němž porazili Američany. V Lize národů ve skupině A1 v předchozích dvou týdnech podlehli Francii (0:1), Itálii (1:4 a 1:3) i Belgii (0:3). V Lize A zůstali po čtyřech kolech bez bodu už jen Češi a Srbové.
K turecké reprezentaci Montella nastoupil v září 2023. O necelý rok později s ní na EURO došel do čtvrtfinále. Smlouvu má do dalšího evropského šampionátu za dva roky. Kritice italský kouč čelil už po MS, tehdy řekl, že o rezignaci neuvažuje.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|4
|3
|1
|0
|7:2
|10
|2
Itálie
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|3
Belgie
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|4
Turecko
|4
|0
|0
|4
|2:11
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup