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Po výbuchu na MS přišla další krize. Kouč je po fiasku v Lize národů na hraně vyhazovu

Turecký trenér Vincenzo Montella
Turecký trenér Vincenzo MontellaZdroj: ČTK / AP / Antonio Calanni
Turecký trenér Vincenzo Montella
Turecký trenér Vincenzo Montella
Turecký trenér Vincenzo Montella
Turecký trenér Vincenzo Montella
Turecký trenér Vincenzo Montella
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iSport.cz, ČTK
Liga národů
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  • Trenér Vincenzo Montella má podle médií skončit u reprezentace Turecka po čtyřech porážkách v Lize národů.

  • Na letním mistrovství světa v USA vypadli Turci už v základní skupině a obsadili v ní poslední místo.

  • Turecký fotbalový svaz spekulace o konci italského kouče zatím oficiálně nepotvrdil.

Čtyři porážky ze čtyř zápasů v Lize národů podle médií připraví o místo trenéra turecké fotbalové reprezentace Vincenza Montellu. Dvaapadesátiletý Ital vede mužstvo třetí sezonu, na letním mistrovství světa s ním vypadl po základní skupině. Svaz spekulaci deníků Milliyet nebo Gazzetty dello Sport nepotvrdil.

Na šampionátu v USA zůstali Turci ve skupině poslední za domácí reprezentací, Austrálií a Paraguayí. O šanci na postup přišli už před posledním zápasem, v němž porazili Američany. V Lize národů ve skupině A1 v předchozích dvou týdnech podlehli Francii (0:1), Itálii (1:4 a 1:3) i Belgii (0:3). V Lize A zůstali po čtyřech kolech bez bodu už jen Češi a Srbové.

K turecké reprezentaci Montella nastoupil v září 2023. O necelý rok později s ní na Euru došel do čtvrtfinále. Smlouvu má do dalšího evropského šampionátu za dva roky. Kritice italský kouč čelil už po MS, tehdy řekl, že o rezignaci neuvažuje.

#TýmZVRPSkóreB
1Francie43107:210
2Itálie42118:57
3Belgie42026:56
4Turecko40042:110
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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