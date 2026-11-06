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Denia překvapivě povolal mladého útočníka (18) z Teplic! Vrací se Souček

Santi Denia překvapivě povolal Idrise Hopiho
Santi Denia překvapivě povolal Idrise HopihoZdroj: koláž iSport.cz
Teplický Idris Hopi byl nominován do reprezentace
Pavel Nedvěd na tréninku se Santim Deniou
Mladý teplický útočník Idris Hopi
Santi Denia
Santi Denia při zápase v Anglii
Santi Denia během tiskovky
Trenér Santi Denia
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia povolal na listopadové zápasy Ligy národů se Španělskem a v Chorvatsku dva nováčky - křídelníka Idrise Hopiho z Teplic a mladoboleslavského záložníka Davida Kozla. Do národního týmu se poprvé po letním mistrovství světa vrací bývalý kapitán Tomáš Souček, který první sraz pod novým španělským koučem vynechal kvůli zranění. Po více než dvou letech dostal pozvánku obránce Adam Gabriel. 

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Český tým odehraje poslední dva letošní zápasy, v nichž se pokusí odvrátit sestup z elitní skupiny A Ligy národů. Úvodní čtyři duely Deniovi svěřenci na přelomu září a října prohráli. Příští čtvrtek nejprve přivítají v Praze úřadující mistry světa i Evropy Španěly a o tři dny později nastoupí v Osijeku proti Chorvatsku.

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko440012:512
2Anglie430114:39
3Chorvatsko41034:143
4Česko40042:100
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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