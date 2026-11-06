Denia chválil Boleslav i Teplice, vysvětlil nominaci: Schick má otevřené dveře. Co Chorý?
Po čtyřech prohrách během prvního srazu chce v nadcházejícím týdnu konečně oslavit první body na české lavičce. Santi Denia udělal oproti zářijovému kádru deset změn. Šokoval povoláním osmnáctiletého útočníka Teplic Idrise Hopiho, důvěru dostávají uzdravení hráči ze Slavie i bývalý kapitán Tomáš Souček z West Hamu. Španělský kouč naopak nemá ve výběru jediného zástupce Sparty. „Ale jejich herní model se nám moc líbí,“ zdůraznil.
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Nominační tisková konference proběhla v pátek okolo poledne na netradičním místě. Santi Denia vysvětloval svůj výběr v sídle Španělského institutu v centru Prahy. V kádru tří brankářů a 21 hráčů do pole najdete řadu zajímavých jmen, stejně jako těch, co v nominaci chybí. „Já chci hlavně mluvit o těch, co jsou v nominaci,“ zdůraznil španělský kouč před zápasy elitní skupiny Ligy národů proti Španělsku a Chorvatsku.
Největším překvapením nominace je osmnáctiletý útočník Teplic Idris Hopi. Čím vás zaujal?
„Sledovali jsme ho v realizačním týmu společně s manažerem Pavlem Nedvědem. Je to hráč, co nastupuje pravidelně v Teplicích, hraje první ligu. Hrál také za devatenáctku a jednadvacítku. Profilově se nám velice líbí. Je rychlý, umí souboje jeden na jednoho, v nich je silný. Na začátku prvního srazu jsme říkali, když byla minulá nominace, že se nebudeme dívat na pas ani na datum narození. Chceme hráče, co nám mohou přispět k dobrým výsledkům a zapadají do naší hry. Pokud jsou mladí, stejně jim věříme.“
Kozla jsme sledovali už od září
Není v nominaci i proto, že má také chorvatský pas a mohl se rozhodnout reprezentovat jinou zemi?
„Pozvali jsme Idrise pro jeho kvality, jak vypadá fotbalově. Je mladý, má český pas a líbí se nám jeho profil. Nic víc v tom není. Jde o mladého hráče, bude potřebovat naši podporu.“
Co další nováček, boleslavský záložník David Kozel?
„Podobná odpověď. V Boleslavi hraje velice dobře, daří se i klubu. Sledovali jsme ho už od září. Při minulém srazu měl bohužel problém s kotníkem a nominovat jsme ho nemohli. Může hodně přinést naší záloze. Hraje na pozici osmičky, je také docela mladý (24 let), věříme mu. Má dobrou příležitost ukázat se proti top týmům.“
Proč schází Václav Sejk?
„Líbí se nám jako hráč, sledujeme ho, v Olomouci hraje velmi dobře. Ale museli jsme se nějak rozhodnout. Raději mluvím o těch, co jsou v nominaci. Byl na minulém srazu, teď dostávají šanci další. Ryan Naderi, Adam Hložek a Christophe Kabongo hrají na stejné pozici, teď chceme vidět tyhle hráče.“
Sparta se nám líbí, ale...
Pohnula se nějak situace okolo Patrika Schicka?
„Jsme v kontaktu, ale dál respektujeme jeho rozhodnutí, že nebude reprezentovat. Říkáme mu, že budeme rádi, když se vrátí. Stále má dveře otevřené. Na asociaci ho ale nikdo nebude nutit. Sami víte, že o reprezentaci mluví velmi pozitivně, že by se možná chtěl vrátit. Uvidíme, určitě za to v budoucnu budeme rádi.“
Proč není v nominaci ani jeden zástupce Sparty?
„Měli jsme jich na předběžném seznamu sedm nebo osm. Jejich herní model se nám moc líbí, mají výborného trenéra. Stejně jako třeba Plzeň. Ale rozhodli jsme se nakonec takto. Ze Sparty jsme měli hráče minule (Ryneš, Karabec, Macek), teď někteří chybí kvůli zranění.“
Sledujete hodně zápasů v české lize. Jaké kluby se vám ještě líbí?
„Úroveň české ligy je velmi dobrá. Mluvili jsme tady o Spartě, Slavia zase hraje Ligu mistrů. Málem remizovala nebo dokonce porazila Arsenal, ten zápas jsme viděli. Moc se nám líbí Boleslav, jakým způsobem tam trenér buduje tým a jak se prezentují. Také Teplice se nám zamlouvají. Plzeň má skvělý tým, vyměnili trenéra a zlepšují se. Viděli jsme také zápasy Jablonce v Evropě, na téhle úrovni se ukáže, zda na ni hráči stačí. Sledujeme i české hráče v Německu, Anglii a dalších zemích. Naší prací je všechny výkony pečlivě analyzovat, máme k dispozici videa. S týmem pak skoro nemáme čas na trénink, takže si musíme dopředu vytipovat hráče pro konkrétní zápasy.“
Chorý? Na jaře to můžeme přehodnotit
Vítáte návrat Tomáše Součka?
„Jsme nadšení. Na předchozím srazu nemohl být kvůli zdravotnímu stavu a formě, po mistrovství světa měl problémy s kotníkem. Je to zkušený hráč. Ale my hráče nezveme jen kvůli zkušenostem, že na sobě měli třeba stokrát národní dres. Zveme je kvůli tomu, co mohou odevzdat na hřišti a co nabídnou mimo něj. Tomáš může pomáhat mladým klukům, co máme v týmu. Je dalším členem naší rodiny, kterou tady vytváříme.“
Uvažovali jste o Tomáši Chorém?
„Sami víte, jaká je kolem něj situace. Pokud nebude hrát v klubu, má menší šanci na pozvánku do reprezentace. Co já vím, v národním týmu se choval vždy korektně. Ale ti, co nenastupují za klub, to mají těžší. Pokud bude na jaře dávat góly v jiném klubu, můžeme rozhodnutí přehodnotit. Máme tady Ryana (Naderiho), ten je typologicky podobný. Kabongo také může Chorého nahradit, navíc zvládne nastupovat i na křídle. Do ofenzivy máme hodně možností. Sledujeme šest, sedm, možná osm dalších hráčů, ze kterých můžeme na tuhle pozici vybírat.“
Máme povinnost aspoň jednou vyhrát
Předchozí sraz jste skončili se čtyřmi porážkami. Jak proti elitním mužstvům v Lize národů začít sbírat výsledky?
„Mluvili jsme o tom už na předchozích tiskovkách. Proti elitním týmům jako Anglie, Španělsko, Chorvatsko tomu musíte dát víc než sto procent, abyste dosáhli na nějaký výsledek. Poznali jsme hráče, kabinu, víme, jak se kluci chovají a jak hrají, zda dokážou odvádět výkony na nejvyšší úrovni. Při minulém reprezentačním bloku jsme hráli opravdu dobře, teď chceme získat i nějaké body. To nás posune dál, navíc se můžeme udržet v elitní skupině Ligy národů.“
V případě dalších dvou porážek ale může Česko poprvé v novodobé historii za kalendářní rok nevyhrát jediný zápas v základní hrací době.
„Za celý rok ani jediná výhra? Tímhle jste nám zrovna řekli, že máme povinnost aspoň jednou vyhrát! (úsměv) Dáme do toho všechno, snad přesvědčíme hráče, že je opravdu důležité tyhle zápasy zvládnout. Je to i tím, že tým hraje celý rok na té nejvyšší úrovni. Proběhla kvalifikace na mistrovství světa, pak samotné mistrovství světa, teď hrajeme elitní skupinu Ligy národů. Chceme v ní pokračovat, proti nejlepším týmům se zlepšují hráči a zvedá se image celé české asociace. Proto do toho musíme dát naprosto všechno. Pokud to nezvládneme, přijde kritika, naše trenérské židle jsou občas jako elektrická křesla. Můžete nás kritizovat, stejně jako fanoušci, ale od nich teď potřebujeme podporu. Chceme se udržet mezi elitou a následně postoupit na mistrovství Evropy. Na Spartě bývá většinou výsledek dobrý, tak to snad dokážeme proti Španělsku.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup