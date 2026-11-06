Nedvěd o talentu Barcelony (17): Izrael zareagoval. Komentoval i dalšího cizince
Velmi odvážný plán nakonec nevyšel. Česká reprezentace se pokusila získat talentovaného záložníka Barcelony. Santi Denia komunikoval v minulých týdnech s Orianem Gorenem, jehož prarodiče byli česko-židovského původu. „Jako fotbalista se mi samozřejmě líbí,“ poznamenal španělský trenér na nominační tiskové konferenci. Klíčové rozhodnutí už padlo.
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Znělo to opravdu lákavě. Národní dres mohl jednou obléct hráč, který působí v Barceloně. Goren, teprve sedmnáctiletý středopolař, se dvakrát objevil v tomto ročníku na lavičce áčka. Atmosféru nasál během nedávného El Clásika a v úterý při utkání Ligy mistrů proti Aston Ville.
Nabídky si vážil, ale...
„Celý realizační tým byl s Orianem v kontaktu. Nabídli jsme mu, že bude v prvním týmu, což velmi ocenil. Vážil si toho i s celou rodinou,“ líčil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
Přesto se rozhodl jinak. Pro nadcházející zápasy Ligy národů byl povolán do seniorského národního týmu Izraele, za který dosud nastupoval v mládežnických kategoriích. „Rozhodl se reprezentovat Izrael, což musíme respektovat,“ podotkl Nedvěd.
Goren zřejmě dostal protinávrh. „Byla to reakce na to, co jsme udělali my. Izrael mu nabídl zřejmě to samé. Byli bychom rádi, kdyby se rozhodl pro nás, ale nestalo se tak. Přejeme mu hodně štěstí,“ doplnil generální manažer. Není ještě úplně vyloučené, že Goren někdy nastoupí za Česko, ale šance jsou aktuálně opravdu mizivé.
Wlk má zájem
Zato ve hře zůstává angažování útočníka Allana Wlka z Paraguaye. „Ale jednání se zatím neposunula, má to v rukou právní oddělení,“ podotkl Nedvěd. „Je to složitější proces, aby získal český pas, protože je to přes vzdálenější vazby a pradědečky,“ dovysvětlil.
Přesto od 23letého hráče, který působí v nejvyšší argentinské soutěži a v tomto ligovém ročníku vstřelil čtyři góly v patnácti zápasech, dostala asociace pozitivní reakci. „Vždycky začínáme tím, jestli má kluk zájem reprezentovat. Pozitivní odpověď je první věc, kterou máme,“ řekl Nedvěd.
Jedinou posilou ze zahraničí zatím zůstává Ryan Naderi, rodilý Němec. Od posledního srazu se dostal v Rangers do dobré formy, v pěti utkáních zaznamenal bilanci 4+2.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup