Nula reprezentantů ze Sparty. Nemilé překvapení, řekl Nedvěd. Diskutoval už s vedením
Je to docela neobvyklá věc. Do nominace národního týmu na nadcházející zápasy Ligy národů se vměstnalo třináct hráčů z české ligy, ale mezi nimi scházejí zástupci Sparty. „Taky mě to nemile překvapilo,“ reagoval generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, který se kvůli tomu údajně spojil s vedením letenského klubu.
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České reprezentanty mají momentálně kromě zahraničních klubů také ve Slavii, Plzni, Mladé Boleslavi, Jablonci a Teplicích. „Mít nula hráčů Sparty Praha je pro nás problém,“ přiznal Nedvěd, jenž v minulosti nastupoval za pražský klub.
Ve Spartě kolikrát hraje jediný Čech...
Podobná situace se stala naposledy v listopadu 2022, protože Sparta nepustila hráče na reprezentační sraz kvůli kolizi s osmifinále domácího poháru. Podobně se zachovaly rovněž Slavia a Plzeň. Tentokrát jsou důvody jiné.
V úvahu určitě přicházeli obránce Matěj Ryneš a Adam Karabec, oba figurovali v prvním výběru španělského kouče Santiho Denii. Momentálně chybí kvůli zraněním. „Jsou to hráči, které jsme mohli nominovat. Možná ještě Roman Macek, v jednadvacítce jsou Hugo Sochůrek a Matyáš Vojta,“ zamyslel se Nedvěd.
Přesto narazil na nepřehlédnutelný fakt. „Když se podíváte na sestavu Sparty, kolikrát hrála jenom s jedním Čechem, což byl Patrik Vydra. Nebo v posledním zápase Martin Suchomel s Mackem. Není to dobrá situace, potřebovali bychom, aby ve Spartě hrálo víc českých hráčů,“ podotkl.
Denia chválil herní model
Na oficiální soupisce letenského mužstva je třináct Čechů. Jaroslav Zelený s Pavlem Kadeřábkem ukončili reprezentační kariéru, další čtyři jsou zranění. Vojta se Sochůrkem figurují v týmu Michala Bílka. Na listu zůstávají Suchomel, Jakub Martinec, Vydra, Macek a Matěj Jurásek.
„Měli jsme na seznamu sedm až osm hráčů Sparty. Její herní model se nám moc líbí, má dobrého trenéra. Stejně tak Viktoria. Nakonec jsme se rozhodli takhle,“ líčil Denia. „Minule jsme měli důležité hráče Sparty, teď chybí kvůli zranění nebo našemu rozhodnutí,“ doplnil.
Přesto se Nedvěd měl sejít s vedením Sparty a o celé věci diskutovat. „Jak už jsme se bavili, i jejich myšlenka je, aby základ znovu utvořili z českých hráčů a mohli jsme se o ně opřít i jako národní tým,“ uzavřel generální manažer reprezentací.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup