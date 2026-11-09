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Zklamání pro české fanoušky! Yamal do Prahy nedorazí, chybět bude i další hvězda

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Lamine Yamal opět skóroval
Lamine Yamal v obležení protihráčů
Lamine na vyhlášení Zlatého míče.
Lamine na vyhlášení Zlatého míče.
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Španělští fotbalisté přicestují ke čtvrtečnímu zápasu Ligy národů v Praze proti českému týmu bez největší hvězdy Lamina Yamala. Devatenáctiletý křídelník Barcelony má problémy s kolenem a měl by být k dispozici až na víkendové utkání proti Anglii. Duel v Česku zmešká i nejlepší střelec Mikel Oyarzabal, a to kvůli chřipce. Z nominace mistrů světa a Evropy na oba zápasy vypadl další útočník Ander Barrenetxea, trenér Luis de la Fuente místo něj povolal Jorgeho de Frutose. O změnách informovala tamní federace.

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Yamal ještě v neděli za Barcelonu odehrál celý vítězný zápas domácí ligy v Madridu proti Atlétiku (2:1), k národnímu mužstvu se ale připojí až po utkání v Praze. Jeden z největších talentů světového fotbalu měl při minulém reprezentačním srazu výbornou střeleckou formu a ve čtyřech zápasech si připsal stejný počet branek. Na začátku října v Oviedu jedním gólem přispěl k domácí výhře 3:1 nad Českem.

Oyarzabal je s 31 brankami nejlepším střelcem aktuálního výběru. Poslední dobou pravidelně nastupoval v základní sestavě, na světovém šampionátu byl v zahajovací jedenáctce dokonce ve všech zápasech. V duelu v Oviedu proti českému mužstvu nicméně nehrál. Devětadvacetiletý útočník Realu Sociedad je nemocný, navíc ho trápí i bolesti zad.

Španělé řeší problémy v útoku

Vedení reprezentace věří, že oba hráči budou k dispozici na nedělní utkání proti Anglii. „Zdravotnický tým je v neustálém kontaktu s lékaři obou klubů a monitoruje stav obou hráčů. Oba se k týmu připojí v nadcházejících dnech s cílem být k dispozici pro zápas proti Anglii,“ uvedla v prohlášení španělská federace.

Mistři světa řeší v útoku problémy, po zranění z víkendového ligového utkání proti Vallecanu vypadl pro celý listopadový sraz Barrenetxea rovněž z Realu Sociedad. Šanci místo něj dostal De Frutos. Devětadvacetiletý křídelník shodou okolností nastoupil ve stejném duelu za Vallecano. Za reprezentační „áčko“ si dosud připsal pouze jeden start, a to vloni ve světové kvalifikaci proti Turecku.

Španělé se budou doma chystat do středy, kdy se přesunou do Prahy. Zápas s českým týmem bude mít na Letné výkop ve čtvrtek ve 20:45. V úvodním vzájemném duelu ve skupině A3 Ligy národů vítězové letního mistrovství světa vyhráli doma v Oviedu 3:1.

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko440012:512
2Anglie430114:39
3Chorvatsko41034:143
4Česko40042:100
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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