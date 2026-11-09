Souček o důvodu, proč zůstal v repre: Měl jsem v hlavě, co bude. West Ham? Není to dobré
Mistrovství světa v Americe skončilo pro Tomáše Součka nešťastně. Zranil si kotník, kvůli kterému přišel o zářijový reprezentační sraz. Přesto byl v pravidelném kontaktu s novým trenérem Santim Deniou. „Komunikace byla opravdu nadstandardní. Je to důvod, proč mám obrovskou motivaci pokračovat,“ líčil jednatřicetiletý záložník, který promluvil také o nepříjemné situaci West Hamu.
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Přemýšlel jste po mistrovství světa o konci v reprezentaci?
„Musím říct, že jsem měl v hlavě, co se mnou bude dál. Je to ale pryč. Už se nechci vracet k tomu, co bylo. Ani k mistrovství světa. Reprezentace pro mě vždycky byla nejvíc. I když jsem měl krásné sezony v klubu, národní tým je něco speciálního. Cítím to stejně i teď.“
Měl jste pořád stejnou motivaci se vrátit?
„Reprezentovat je pro mě opravdu čest. Snil jsem o tom už jako malý. První start za reprezentaci jsem prožil v osmnácti. Už je to skoro patnáct let, co jsem měl na sobě poprvé národní dres. A vždycky platilo, že jsem jezdil na sraz rád. Byl jsem šťastný, když jsem viděl kluky. Protože jak jsem v cizině, chybí mi česká mentalita.“
Denia? Komunikace byla opravdu nadstandardní
Na minulém srazu jste chyběl kvůli zranění. Jak se cítíte?
„Zranění je už v pořádku. Jsem rád, že jsem zpátky. Chci toho být součástí. Chyběl jsem od mistrovství světa, ale moje motivace byla se vrátit ve stavu, v jakém jsem.“
Už víte, jaká bude vaše role v týmu?
„Přijel jsem teprve před dvěma hodinami. Všichni jsme se akorát pozdravili, dali si oběd a za chvíli odjíždíme na trénink. Je to všechno hodně rychlé.“
Ale s trenérem Santim Deniou jste už debatoval, ne?
„Bavili jsme se už před srazem. Musím uznat, že komunikace byla opravdu nadstandardní. Věřím, že v ní budeme pokračovat. Je to důvod, proč mám obrovskou motivaci pokračovat.“
Když jste viděl národní tým v posledních zápasech, překvapilo vás, jak změnil herní styl?
„Vím, co kluci umí. Dokazují to v týmech, každý z nich je v reprezentaci právem. Nový trenér přidal herní způsob, kterým chce hrát. S klukama jsem byl v kontaktu, takže vím, jak fungují. Byl jsem šťastný, jak to bylo kolem pozitivní. Doufám, že u toho zůstaneme a přibudou i výsledky.“
Hrajete proti Španělsku, se kterým jste před čtyřmi lety remizovali 2:2. Vybavujete si to?
„Vzpomínám si velmi dobře. Je to jeden z reprezentačních zápasů, který mě mrzí snad nejvíc ze všech. Hráli jsme Ligu národů A a byli jsme kousek od toho, abychom ho porazili. V devadesáté minutě jsme dostali nešťastný gól po centru.“
West Ham? Chybí nám vítězná mentalita
Co si z toho vzít do nadcházejícího střetnutí?
„Mentální nastavení, že i když se rveme proti fotbalové velmoci, momentálně nejlepšímu týmu světa, můžeme uspět. Musíme jít do zápasu s tím, že chceme vyhrát. A já věřím, že jsme toho schopni. Navíc budeme hrát v domácí atmosféře.“
Mrzí vás, že nedorazí do Prahy hvězda Lamine Yamal?
„Vždycky je nejlepší hrát proti top hráčům. Proto chceme být co nejdéle na špici a rovnat se s nejlepšími, a třeba jim ukázat, že je můžeme porazit. Yamal je extra silný hráč, výborný, dokáže změnit hru a rozhodnout zápas. Bude jim určitě chybět a můžeme mít větší šanci je porazit.“
Ve West Hamu jste nevyhráli už čtyři zápasy. Jaká je situace?
„Určitě ne dobrá. Víme, že jsme tým, který má jedinou úlohu. Chceme se vrátit do Premier League. Stojí to na nás, ale výsledky ani herní výkony nebyly dobré. Všichni jsme si toho vědomi. Vyměnil se trenér, ale jsme za to zodpovědní i my hráči. Věřím, že se to změní.“
I díky reprezentační pauze?
„Možná si vyčistíme hlavu. Potřebujeme hlavně sérii výher, měli jsme asi jenom čtyři zápasy. Jinak ne. Chybí nám vítězná mentalita, musíme ji získat zpátky. Věřím, že máme tým na to, abychom to zvládli. Cíl jsme si řekli na začátku sezony a pořád platí. Pokud nepostoupíme, je to neúspěch.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup