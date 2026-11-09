Bejbl komentoval zranění Coufala s Hložkem. Naderi ve formě i plán s nováčky
Byl klidný, určitě víc než na začátku minulého srazu. „Uplynulé dvě hodiny od oběda jsme nemuseli nic řešit,“ informoval asistent trenéra Radka Bejbla. Česká reprezentace se oproti zářijové zkušenosti sešla před nadcházejícími zápasy Ligy národů na hotelu v Praze v kompletním složení. „Nikdo nemá žádný problém,“ zdůraznil. O čem důležitém na tiskové konferenci mluvil?
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Problémy Coufala s Hložkem
Adam Hložek a Vladimír Coufal, oba hrají za Hoffenheim, měli ještě v minulém týdnu zdravotní problémy. „Byli jsme s nimi v kontaktu, věděli jsme, co je trápí. Oba už jsou připravení, Vláďa odehrál v neděli celé utkání. Krátce jsem s ním mluvil, je samozřejmě unavený, protože cestoval autem v noci do Prahy. To regeneraci moc neprospělo. Všichni hráči jsou ale připravení a v dobré náladě,“ okomentoval Bejbl stav mužstva.
Plán s nováčky
V Deniově aktuálním výběru se nachází hned desítka hráčů, která scházela na předchozím reprezentačním srazu. Mezi ně patří nováčci Idris Hopi z Teplic a David Kozel z Mladé Boleslavi. „Se všemi, kteří jsou s námi poprvé, povedeme individuální pohovory. Budeme se jich ptát, jak se cítí, kde na hřišti jim to vyhovuje nejvíc a řekneme jim, jak to vidíme my. Seznámíme je pochopitelně s herními principy, které chceme dodržovat,“ líčil Bejbl.
Práce na herním stylu
Denia má pokračovat v tom, co před měsícem a půl začal. „Chceme si zachovat defenzivní tvář, která byla vcelku solidní. Udělali jsme samozřejmě chyby a soupeři nás potrestali, ale budeme se dál rozvíjet a zlepšovat. V ofenzivě potřebujeme větší kvalitu a být víc variabilní, abychom způsobili soupeřům daleko větší starosti. Je potřeba vyvíjet tlak vysokým presinkem,“ poznamenal Bejbl. Jak uvedl, úvodní dva tréninky jsou regenerační, od středy už mužstvo pojede naplno.
Naderiho forma
Ryan Naderi, útočník Rangers, vstřelil od poslední reprezentační přestávky pět gólů v šesti soutěžních zápasech. Do všech naskočil v základní sestavě. „Každý trenér je nadšený, když má gólového útočníka,“ prohodil Bejbl. „Známe jeho přednosti a víme, z jakých pozic střílí branky. Ve většině případů je tam, kde má být a je připravený skórovat. Jsme rádi, že přijel na reprezentační sraz s takovou střeleckou formou,“ pokračoval.
Nezkušení útočníci
Denia má na pozici hrotového útočníka k dispozici kromě Hložka hráče s pár starty v reprezentačních výběrech. Naderi má pouze dva, Christophe Kabongo dokonce jediný. „Jsme si vědomi, že se objevilo v nominaci hodně nezkušených hráčů na reprezentační úrovni, ale mají za sebou už zápasy v mládežnických kategoriích. Není to problém. Jde o hráče, kteří se nám líbí profilem a herním způsobem. Jsou nebezpeční v koncovce, což dokazují v klubu,“ vyprávěl Bejbl.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
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