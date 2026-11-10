Ve Spartě zůstal odstavený, teď Daněk ochutnal i Liverpool: Denia mi může sedět
Angažmá na Letné úplně neklaplo, naplno rozkvetl až po přesunu do Rakouska. Kryštof Daněk (23) zažívá nejlepší období kariéry. V LASKu nastupuje pravidelně a hromadí body, jako jeden z mála českých hráčů sbírá starty také v Lize mistrů. V létě se jeho hostování ze Sparty proměnilo v trvalý přestup. Na podzim dokonce rozhodl zápas na Sportingu Lisabon. „Životní zážitek,“ přiznává levonohý ofenzivní záložník, který se po roce objevuje v národním týmu.
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Trenér Santi Denia si rád vybírá technické typy, obzvlášť na ofenzivní křídelní pozice. Na druhém reprezentačním srazu, kde chce po čtyřech prohrách získat na české lavičce první body, dává šanci dalším ofenzivním hráčům.
Reálnou šanci nastoupit má ve čtvrtek večer na Letné proti Španělsku také Kryštof Daněk. Národnímu týmu schází zranění Adam Karabec a Pavel Šulc, Patrik Schick (zatím) reprezentační kariéru uzavřel. Povolání šikovného leváka určitě nepřekvapí – v rozjeté sezoně posbíral už pět gólů a dvě asistence, klidně se může vejít rovnou do základní sestavy. Denia v září šokoval s Radostou či Slámou, proč by nyní neukázal na dalšího zajímavého mladíka.
Gól na Sportingu? Životní zážitek
„Jsem za tu nominaci moc rád. Možná trošku víc jsem to čekal teď, než při té první v září. Přidal jsem v Rakousku nějaké góly a výsledky byly ještě lepší. Povedlo se,“ libuje si 23letý hráč na začátku týdenního reprezentačního srazu.
Národní tým čeká pod vedením španělského odborníka v rámci elitní skupiny Ligy národů ve čtvrtek na Letné souboj s mistry světa ze Španělska a následný výjezd do Chorvatska. Daněk se objevuje v reprezentačním kádru po roční pauze, za áčko zatím nastoupil dvakrát. Rozhodně není v kádru náhodou – přijel v solidní formě, v Rakousku patří k důležitým členům týmu.
Šikovný levák prožívá v LASKu báječné období. Na Sportingu Lisabon (21. října) zvyšoval v utkání Ligy mistrů na 3:1, jeho branka znamenala velmi cenné tři body pro rakouského mistra při konečné výhře 3:2.
„To byl životní zážitek, něco neskutečného,“ přiznává Daněk. „Člověk si něco takového může jen vysnít, jsem za to moc rád. Celý tým podal nadprůměrný výkon. Sporting je opravdu velký klub, je skvělé, že se nám je podařilo porazit. Získali jsme první tři body, zvládli i další zápas proti Slovanu (LASK vyhrál 4:0). Body nějaké máme, naděje na postup je velmi slušná,“ říká k premiérové účasti v elitní evropské soutěži.
V Rakousku je spokojený
Kariéra technického hráče se nevyvíjela pouze jednoduše směrem k nejvyšším patrům. Daněk přestoupil v létě 2022 z Olomouce do Sparty, během dvou let (s přestávkou na hostování v Pardubicích) se ale v rudém dresu naplno neprosadil. Pro zahraniční trenérský štáb nebyl dost dobrý, nedostával adekvátní minutáž a nakonec dostal svolení k odchodu.
Po Daňkovi sáhli v Rakousku, LASK zvolil roční hostování s následnou opcí. Levonohý ofenzivní hráč v premiérové sezoně oslavil v klubu titul, v sedmnácti odehraných zápasech měl bilanci jedné branky a tří asistencí. Klub na něj v létě uplatnil opci, z Daňka je nyní plnohodnotný hráč vyvázaný z kontraktu ve Spartě, navíc hned sbírá starty v Lize mistrů.
„Jsme na třetím místě v lize, daří se nám týmově. V Lize mistrů jsme také v některých zápasech obstáli. Spokojenost tam určitě je, cítím se velmi dobře. Věřím, že to dokážu i tady na reprezentaci,“ je přesvědčený Daněk.
Pro média hovořil v úterý odpoledne, čekal ho ještě detailní osobní pohovor s trenérem Deniou. „Jsem tady na srazu dva dny, snažím se ze všeho navnímat co nejvíc a co nejrychlejí. Už minulý sraz se mi herní projev týmu moc líbil. Stoprocentně můžeme hrát ještě lepší fotbal. Kombinačně po zemi, to mi může sedět víc,“ připouští šikovný levák.
Mám úplně jiný život
Angažmá v Rakousku mu vyloženě sedlo. „Ale nemůžu říct, že to lze doporučit každému hráči, je to hodně individuální,“ upozorňuje. Vrcholem byl domácí zápas proti Liverpoolu – Daněk nastoupil v polovině října na pravém křídle a odehrál kompletní porci minut. LASK proti velkému favoritovi zažil pořádný fičák, nakonec padl vysoko 3:6.
„Pro celý klub, který hraje Ligu mistrů poprvé v historii, to bylo něco výjimečného. Liverpool byl ještě o level výš, než Sporting, fakt to bylo náročný. Dostávali jsme nula tři už v první půli. Předvedli obrovskou kvalitu, není lehké s takovými týmy hrát,“ připouští český reprezentant.
Obrovský skok, kdy ještě dva roky zpátky nastupoval v lize za Pardubice, ale zvládá. „Je to teď něco jiného, mám úplně jiný život. Nikoho v Rakousku nemám, rodina je doma a kamarádi také. Posunul jsem se pozitivně fotbalově i v životě, určitě jsem dál. Otevřelo mi to oči, minulá sezona mi dala hodně. Cítím se na hřišti silnější, mnohem lépe. Uvidíme, kam to bude pokračovat,“ culí se mladý sympaťák.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup