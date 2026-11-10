Rozjetý reprezentant Kabongo: V Plzni jdu nahoru, proti Španělsku není nic nereálné
Za Plzeň skóroval v sezoně už sedmkrát, v probíhající sezoně Chance Ligy je nejlepším střelcem týmu. Na ofenzivních pozicích zvládne fyzickou hru na úplném hrotu i technické kousky na obou křídlech. Christophe Kabongo (23) patří mezi zajímavé české fotbalisty z nastupující generace, také proto si ho vybral Santi Denia do aktuální reprezentační nominace pro zápasy Ligy národů se Španělskem a v Chorvatsku. Útočník Viktorie se těší na souboj s mistry světa a věří, že i nejlepší výběr planety dokáže na hřišti potrápit.
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O nominaci od Santiho Denii
„Přiznám se, že tentokrát jsem to čekal. Mám za sebou dobré období a jsem za to moc rád. Trenérův styl mi sedí, líbí se mi to. Chce hrát fotbal. Je také hodně emotivní, to mám rád (úsměv). Něco jsme spolu už naťukli, zhruba vím, co se po mně bude chtít.“
O pozici v týmu
„Netroufnu si stoprocentně říct. Budu hodně vděčný za to, když vůbec nastoupím. Ani nečekám, že budu v základní sestavě. Ale jsem tady a snažím se trenérovi ukázat, že na to mám. Když dostanu šanci na pár minut, tak super. Může mi pomoct, že dokážu hrát na obou křídlech i na hrotu.“
O zklamání po vypadnutí z nominace na mistrovství světa
„Tohle by bylo těžké pro každého člověka na světě. Já to vzal jako motivaci pro další sezonu a práci. Využil jsem toho do tréninkového procesu a pak i do zápasů. Myslím, že se mi to podařilo rychle hodit za hlavu. Pomáhá mi to i teď – na prvním srazu s áčkem je každý hráč trošku vyjukaný, tohle už mám za sebou. Kluky znám, za což jsem rád.“
O zápase proti mistrům světa
„Nepřijede Lamine Yamal, každý vidí, že je to jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší hráč světa. Mají i další absence, mohlo by nám to pomoct, jde o rozdílové hráče. Ale mají za ně náhrady, které nejsou o moc horší. Čeká nás extrémně těžký soupeř. Pro mě i pro všechny hráče, co jsou tady, půjde o velkou zkušenost. Viděli jsme a rozebírali jsme náš zápas ve Španělsku. Není to tak, že se s nimi nedá hrát. Mají prostor za obranou, dá se proti nim dostat do šancí. Není nereálné proti nim uspět. Pro mě nic není nereálné – každý zápas chci vyhrát a snad to tak mají i ostatní.“
O průběhu sezony
„Očekávání, která jsem měl sám od sebe před sezonou, do jisté míry splňuju. Po týmové stránce to pochopitelně není optimální. Nejsme na místech, kde by Plzeň měla a chtěla být. Ale dál pracujeme a snažíme se to zlepšit, já osobně jdu také nahoru. Sebevědomí mám stejné, když dávám i když nedávám góly. Jsem zkrátka takový. Mým cílem bylo, že chci být útočníkem číslo jedna a pomáhat týmu. Ještě není odehraná ani polovina sezony, musím dál pracovat a zlepšovat se.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup