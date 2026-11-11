Zima: Mám větší zodpovědnost, za hráče i celou Slavii. Jak pomohl ušít taktiku na Spartu?
Stoper David Zima se po říjnovém zranění kotníku vrátil do národního týmu a před soubojem se Španělskem věří, že český výběr může favorita zaskočit.
V šestadvaceti letech převzal větší zodpovědnost v kabině Slavie, kde se nebojí zvýšit hlas a otevřeně popsal i bouřlivou poločasovou výměnu názorů při duelu s Arsenalem.
Vyřazení Tomáše Chorého z týmu po zkratu v Mladé Boleslavi označil za nevyhnutelné, ačkoliv s útočníkem nadále udržuje přátelský vztah.
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Ve čtvrtek se čeští fotbalisté v Lize národů podruhé představí proti Španělsku. Při prvním setkání v říjnu chyběl David Zima kvůli poničenému kotníku, teď už je zadák Slavie fit. V nejlepší fazoně kariéry si věří i na mistry světa. „Vždycky se dá něco uhrát,“ usmívá se v obsáhlém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
S velkými zvířaty má zkušenosti. Hlídal Haalanda, Ronalda, před čtrnácti dny – celkem s úspěchem – hvězdy Arsenalu. Pokud dostane od trenéra Santiho Denii šanci, třást strachy se rozhodně nebude.
V neděli měl šestadvacetiny, je v nejlepším věku a na ligových trávnících to ukazuje. David Zima je elitním stoperem soutěže. Nejen proto dramaticky roste i jeho role ve slávistické kabině. „Mám větší zodpovědnost vůči spoluhráčům, celému klubu,“ popisuje. Už taky dovede na hřišti seřvat kumpány, nabídnout trenérům své myšlenky (jako před derby se Spartou) a držet náladu kabiny při bagu slovními půtkami se Zdeňkem Houšteckým. „On se nechá lehce vyprovokovat. Ale musíte najít hranici, kdy jde ještě o srandu a kdy už to smrdí problémem,“ říká. Na závěr rozhovoru se stočí debata k Tomáši Chorému.
Bavíme se dva dny před zápasem se Španělskem. Na prvním srazu pod španělským realizačním týmem jste chyběl kvůli zranění kotníku. Těšíte se na nové zážitky?
„S trenérem Deniou jsem dosud mluvil jen po telefonu. Jinou zkušenost nemám. Jsem zvědavý, jaké budou tréninky, videoporady. Reprezentace dostala nový impuls, já to vítám. Jde o to, aby tým fungoval, byl správně nastavený a snažil se dosáhnout maxima. Musíme makat, proti Španělsku předvést to nejlepší, co v nás je. Jde na nás gigant, kvalitou jsou jinde. Ale když jedeme se Slavií do Zlína nebo do Teplic, nikdy to není příjemné. O to samé se musíme snažit i my. Vždycky se dá něco uhrát.“
Sima se po zranění omlouval
Bude to level Arsenal, nebo ještě vyšší?
„Bude to úplně jiný fotbal. Z taktického hlediska o úroveň níž. Na reprezentační úrovni to tak bývá, protože týmy nejsou tolik pospolu. Víc rozhodují individuality. Čekám zápas nahoru dolů, dost šancí, ale Španělsko nebude vyspělý soupeř jako Arsenal. Nicméně individuální a technická kvalita bude maximální.“
Mrzí vás, že nepřijede Lamine Yamal?
„Všichni o něm mluví, ale já víc obdivuji starší hráče. Hlavně ty, kteří se ze dna dostali na vrchol. Ať je to Harry Kane, nebo Robert Lewandowski. Jsou mi blíž k srdci, protože měli podobnou cestu, jakou můžeme zažít i v Česku.“
Vaše nominace na duely proti Španělsku a Chorvatsku nemohla být zpochybňována. Hrajete v nejlepší formě života?
„Ty jo…