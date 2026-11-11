Denia chce s Českem porazit obra: Musíme hrát dokonale! Už víme, kdo bude chytat
Ve středu dopoledne mluvil před novináři španělsky, čelil velkému zájmu hostujících novinářů. Santi Denia před čtvrtečním zápasem Česka se Španělskem ve svém rodném jazyce skoro půl hodiny vyprávěl, jak se chystá na souboj se světovými šampiony. Zdůraznil, že jeho tým musí předvést dokonalý výkon, aby měl proti nejlepšímu celku světa šanci. Co na Letné den před výkopem z úst národního trenéra ještě zaznělo?
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O atmosféře v týmu
„Jsme na dobré cestě. Když mluvíte s hráči na mítincích, všimnete si okamžitě, když vám nevěří, nebo ne. Už tuhle práci dělám dlouho. Když vidíte, že tomu hráči nevěří, musíte najít jinou cestu. Je to obtížné, ale já opravdu cítím důvěru a užívám si to. Hrajeme v Lize národů ve skupině zemí, kde je šest nejlepších týmů na světě. Nejenom v Evropě. My jim musíme čelit. Dobře nám jdou standardky, umíme bránit, útočit a zlepšujeme další detaily. Pokud najdeme něco, co se dá změnit, určitě to uděláme. Ale v tuhle chvíli jdeme touhle cestou.“
O zlepšování týmu
„Musíme dál růst. Je to důležité pro kvalifikaci na mistrovství Evropy. Pomáhá nám, že se na to můžeme chystat v Lize národů. Chceme vyhrát následující dva zápasy. Pokud budeme třetí v tabulce, můžeme se udržet v Lize národů. Je to nesmírně důležité i pro to, v jakém koši budeme při losování kvalifikace na EURO. Hodně se o tom bavíme a dáváme do toho veškerou energii. Nejen pro mě, ale pro celý český fotbal je získat první bod v Lize národů nesmírně důležité, chceme dál hrát proti těm nejlepším reprezentacím. Teď se soustředíme na nejbližší zápas. Měli jsme teď méně času na přípravu, ale jak říkal kapitán Láďa Krejčí - jsme koncentrovaní a tým si věří.“
O absencích ve španělském týmu
„Mají skvělé náhradníky, nejlepší hráče na všech pozicích, také proto jsou mistry světa. Pro fanoušky je škoda, že tady není Rodri jako držitel Zlatého míče. Yamala by lidé také chtěli vidět, stejně jako další hráče. Ale tohle nemáme pod kontrolou, soustředíme se na naši práci a zlepšování všech detailů. Na Letné je vždycky dobrá atmosféra, když tady hraje národní tým. Naposledy se tady Česku podařilo kvalifikovat na mistrovství světa. Chceme hrát dobře a získat body.“
O zápase proti své zemi
„Zažívám to už podruhé. Všechny z reprezentace znám, jsem moc rád, když je na hřišti uvidím. Ale jakmile začne zápas, tohle pouštím z hlavy. Chci, aby si můj tým vedl dobře, soustředím se na to, co se bude dít na hřišti v zápase a jak zlepšovat náš tým. Po skončení jim samozřejmě popřeju, aby se jim dařilo.“
O zbraních na Španělsko
„Nemůžete hrát jen skoro dokonale, ale úplně dokonale, abyste Španělsko mohli předčit. Standardní situace, defenzivní fáze, jak jít dopředu při přechodu. Musíte všechno dělat dobře. Pokud jste v nízkém bloku, proti tomu mají zbraně a budete trpět. Oni prakticky vždycky hrají bezchybně. Ale naší prací je, aby hráči věřili tomu, že to dokážou. Skoro jsme získali body proti Chorvatsku, dobře jsme hráli v Oviedu proti Španělsku. Věříme tomu, že můžeme získávat body, ale musíme se ještě zlepšit. Zkrátka odehrát dokonalý zápas.“
O základní sestavě a gólmanech
„Plus minus to máme připravené, ještě čekáme na trénink a večer si o tom popovídáme. Bude připravených 23 hráčů, kteří můžou být v nominaci na zápas. Hráči se naše rozhodnutí dozvědí jako první. Už víme, kdo bude chytat, hodinu před zápasem se to dozvíte i vy. Spolupráce mezi třemi brankáři je výborná, to je důležité. Jsou speciální skupina, mají mezi sebou zdravou konkurenci. Jsme v klidu, jsou opravdu skvělí, v klubech chytají na jedné z nejvyšších úrovní. Chceme udržet čisté konto.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup