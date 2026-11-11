Bacha na červenou! Krejčí o Španělsku: Neskutečná výzva. Zmínil i dlouhodobý cíl
U jedné odpovědi se usmál. Česká reprezentace dohrávala na minulém srazu v oslabení dva ze čtyř zápasů Ligy národů. „Určitě si na to musíme dát pozor. Já obzvlášť,“ zmínil kapitán Ladislav Krejčí, který byl vyloučen v utkání ve Španělsku (1:3). Národní tým se potká s úřadujícími mistry Evropy a světa znovu ve čtvrtek večer na Letné. Zatím má v elitní skupině nula bodů.
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Po posledních zápasech jste sklidili chválu za změnu herního stylu, ale chybějí vám body?
„Určitě. Je to velice důležitá součást. Fotbal hrajete pro vítězství, body a poháry. Zároveň si uvědomujeme, v jaké jsme fázi, co tenhle turnaj pro nás znamená a na co se připravujeme.“
Co máte na mysli?
„Z dlouhodobého hlediska je to postup a úspěch na mistrovství Evropy. V Lize národů se chceme i herně připravit, abychom se prezentovali co nejlíp a poráželi týmy v kvalifikaci a následně na EURO. Víme, v jaké jsme pozici, a co musíme zdokonalovat, abychom byli úspěšní. Chceme to pochopitelně co nejrychleji. Neznamená to, že zítra nejdeme vyhrát. To jdeme.“
Máme rádi výzvy, stavíme se jim čelem
Jak se dají porazit Španělé?
„Víme, že jsou nejlepší na světě. Dokazují to na mnoha úrovních a v mnoha aspektech. Je to o nás, víme, co chceme předvádět a co musíme zlepšit. Je to pro nás neskutečná výzva. Jsme hrdí, že můžeme hrát a porovnávat se s takovými týmy. Uděláme všechno, abychom zvítězili. I když to nebude lehké. Máme rádi výzvy, stavíme se jim čelem.“
Jsou úřadujícími mistry Evropy a světa.
„A je to pro nás velká čest. Chceme se porovnávat s nejlepšími. Je to nejvíc, co můžete na reprezentační úrovni zažít. Moc si toho vážíme, zároveň se vším respektem chceme předvést ten nejlepší výkon a vyhrát.“
Chybí jim v týmu Rodri, Yamal nebo Oyarzabal. Projeví se to?
„Nominaci nechci komentovat. Víme samozřejmě, co se mění, když jsou určití hráči na hřišti. Myslím, co se týče formace nebo řešení situací.“
Je to pro nás všechny neskutečná zkušenost a oživení
Před čtyřmi lety Česko remizovalo se Španělskem 2:2. Přišla na to řeč?
„Samozřejmě si pamatujeme góly i situace ze zápasu. Debata proběhla, ale pro nás je nejdůležitější aktuální stav, vývoj a proces. O tom se bavíme ze všeho nejvíc.“
Co všechno jste stihli v přípravě za posledních pár dnů?
„Máme každý den videa, rozebíráme defenzivní a ofenzivní část. Času je bohužel málo, ale všechny týmy to mají stejně. Děláme maximum, abychom navnímali co nejvíc informací a na tréninku si je osvěžili. Mezi sebou se s klukama bavíme a sdílíme informace, abychom jich měli co nejvíc.“
Pod španělským realizačním týmem absolvujete druhý reprezentační sraz. Překvapil vás něčím?
„Měl jsem možnost na chvíli poznat španělskou cestu (hrál za Gironu), ale trenér a realizační tým přináší jinou metodiku a herní styl. Rád zjišťuji a poznávám, jak se dá hrát, držet míč nebo presovat. Je to pro nás všechny neskutečná zkušenost a oživení. Nechci mluvit za ostatní, ale máme hodně hráčů, které angažmá v zahraničí teprve čeká. Je skvělé, že poznají jiný styl trénování. Posune je to o několik kroků dopředu. Bereme to pozitivně, jsme rádi a cítíme se skvěle. Těšíme se na každý další sraz a trénink.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup