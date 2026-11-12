Španělé neřeší Prahu, chybí jim hvězdy. Šetří Yamala, absence kapitána i velkých střelců
Španělská výprava v Praze? Pro světového šampiona to vypadá spíš jako zápas „nutného zla“. Suverénní celek elitní skupiny Ligy národů se spíš koncentruje na nedělní střet gigantů s Anglií v Madridu, který bude pro favorita mnohem prestižnější. Proti Česku postrádá řadu důležitých hráčů v čele s hvězdným Laminem Yamalem z Barcelony. Toho trenéři šetří na víkendový šlágr. Kdo velkému favoritovi schází nejvíc?
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
6. Eric García (25 let, obránce, Barcelona)
Kvůli zranění stehna vynechal čtyři zápasy Barcelony, nastoupil až na závěr posledního utkání při šlágru na Atlétiku. Ještě není připravený na zátěž v národním týmu, proto v aktuálním výběru schází. Kvůli zranění vypadl už ze zářijové nominace, místo něj trenéři povolali Robina Le Normanda (29) z Atlétika. Proto chyběl v prvním utkání v Oviedu proti Česku.
5. Ander Barrenetxea (24 let, útočník, Real Sociedad)
Útočník z Realu Sociedad vypadl z nominace trenéra Luise de la Fuenteho na poslední chvíli, zranil se v posledním ligovém zápase proti Vallecanu. Vypadl na celý listopadový sraz a realizačnímu týmu přidělal problémy v době, kdy jsou mimo hru další ofenzivní hráči. Zrovna v Praze proti Česku mohl dostat šanci i na hřišti.
4. Mikel Oyarzabal (29 let, útočník, Real Sociedad)
Možná nemá takové jméno jako španělské hvězdy z Barcelony, pro národní tým je ale jako hrotový útočník nesmírně platný. S pěti góly byl nejlepší střelec Španělska na letním zlatém mistrovství světa v Americe, skóroval například v semifinále proti Francii. Pokaždé nastoupil v základní sestavě, trenéři na něm hodně staví. Zkušený zakončovatel z Realu Sociedad do Prahy neodcestoval kvůli chřipce, stejně jako Yamal by se mohl vrátit na víkendový zápas s Anglií.
3. Dani Olmo (28 let, záložník, Barcelona)
Někdy nenápadný, ale mimořádně potřebný autor důležitých gólů i asistencí. V Oviedu proti Česku přispěl k domácí výhře jednou asistencí, v lednu v Lize mistrů skóroval za Barcelonu proti Slavii. Španělský ofenzivní záložník ale v Praze také nenastoupí - utrpěl zranění v zápase Ligy mistrů proti PSG a je mimo hru přibližně na jeden měsíc kvůli problémům s třísly.
2. Rodri (30 let, záložník, Barcelona)
Největší osobnost španělské reprezentace, kapitán mistrů světa. Pokud je na hřišti, struktura hry je pevnější, jistější, dokonale propojuje defenzivní a ofenzivní fázi, prakticky nekazí v rozehrávce. „S ním by Španělé možná hráli jinak,“ naznačil Denia. Zkušený záložník, držitel Zlatého míče a nejlepší hráč letního mistrovství světa se do listopadové nominace vůbec nedostal kvůli zranění stehenního svalu, které utrpěl v zápase Ligy mistrů proti Aston Ville.
1. Lamine Yamal (19 let, útočník, Barcelona)
Devatenáctiletý křídelník Barcelony zůstal doma ve Španělsku kvůli lehčím problémům s kolenem. V nominaci na probíhající sraz ale je, k národnímu týmu by se měl připojit před víkendovým domácím zápasem proti Anglii. Jde o mimořádného fotbalistu s přesahem i pro španělskou reprezentaci – v Oviedu proti Česku krásně skóroval a krajnímu obránci Jiřímu Slámovi ukazoval, proč patří k nejlepším hráčům na světě. „Je to škoda, fanoušci by ho určitě chtěli vidět, také proto si koupili lístky,“ poznamenal ve středu dopoledne španělský kouč národního týmu Santi Denia.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup