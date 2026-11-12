Bláznivý sen o zázraku na Letné, Česku hrozí historický nezdar. Denia: Jasný úkol
První střet s mistry světa vypadal na začátku října obstojně, byť přinesl českou prohru 1:3. Odveta v elitní skupině Ligy národů na Letné proti Španělsku se opět nese v mottu: Velký pokus o zázrak! Santi Denia a jeho skvadra hoří touhou po skalpu nejlepšího týmu planety. Zní to jako bláhový sen, ale proč by to nemohlo vyjít? Favorit přijel do Prahy bez klíčových hráčů, navíc už nedávný večer v Oviedu naznačil, že Češi při dobré konstelaci nejsou zcela bez šance.
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Santi Denia vstoupil na českou lavičku čtyřmi porážkami. Skóre ze zápasů proti Chorvatsku, Španělsku a dvakrát Anglii zní drtivě 2:10. Nutno podotknout, že očekávat výsledkové žně proti nejlepším reprezentacím světa bylo už dopředu hodně odvážné. Před pražskou odvetou se Španělskem zůstává situace stejná. Kurz na výhru Česka se den před výkopem pohyboval okolo 12:1. Přesto troufalé řeči z domácího tábora zaznívají.
„Naší prací je, aby hráči věřili, že to dokážou. Skoro jsme získali body proti Chorvatsku, dobře jsme hráli v Oviedu proti Španělsku,“ připomněl Santi Denia zápasy proti absolutní světové špičce na minulém srazu. „Jdeme vyhrát,“ burcoval kapitán Ladislav Krejčí. „Mají prostor za obranou, dá se proti nim dostat do šancí. Není nereálné proti nim uspět,“ vyprávěl sebevědomě plzeňský útočník Christope Kabongo.
Hrozí historicky první rok bez výhry
Češi odcházeli ze čtyř podzimních zápasů bez bodové úrody. V případě, že neuspějí proti Španělsku a v neděli v Chorvatsku, zakončí kalendářní rok poprvé v novodobé historii bez vítězného zápasu.
„Vidíte, tímhle jste nám dali jasný úkol,“ pousmál se Denia na nominační tiskové konferenci, když nepříjemnou statistiku slyšel. „Chceme vyhrát následující dva zápasy. Pokud budeme třetí v tabulce, můžeme se udržet v Lize národů. Je to nesmírně důležité i pro to, v jakém koši budeme při losování kvalifikace na EURO,“ zdůraznil den před výkopem na Letné.
Španělé bez Yamala i dalších hvězd
Zatímco Češi hrají před domácím publikem o první body pod zahraničním koučem a možné přežití v elitní skupině Ligy národů, Španělé přiletěli zápas spíš nějak odehrát a přežít. Šetří největší hvězdu Lamina Yamala (kvůli lehkému poranění kolene zůstal doma, k dispozici má být na neděli proti Anglii), trenérovi schází celkem šest hráčů – včetně kapitána Rodriho, nejlepšího týmového střelce zlatého mistrovství světa Mikela Oyarzabala nebo důležitého ofenzivního záložníka z Barcelony Daniho Olma.
„Nemůžete hrát jen skoro dokonale, ale úplně dokonale, abyste Španělsko předčili. Věřím, že můžeme získávat body. Ale musíme se ještě zlepšit. Zkrátka odehrát dokonalý zápas,“ přidal Denia.
Španělsko přiletělo do Prahy jako jasný favorit. Přesto se pojďme zasnít a představit si, že národní tým proti mistrům světa uspěje. Nastínit si, proč o tom odvážně mluví hráči i samotný trenér, který pro naplnění svých vizí na české střídačce potřebuje co nejdřív úspěšný zářez.
Na mundialu dokázaly Španělsko zaskočit bezbrankovou remízou Kapverdy, dalších jedenáct zápasů zvládl skvěle šlapající soubor vítězně. Naposledy prohrálo na penalty v červnu 2025 při finále Ligy národů proti Portugalsku.
Recept na zázrak? Brejky a standardky
Česko remizovalo se silným soupeřem v Lize národů před čtyřmi lety, shodou okolností se Španělskem 2:2, v Edenu skórovali Jakub Pešek a Jan Kuchta. Z aktuálního kádru v tehdejší nominaci figurovalo šest hráčů – David Zima, Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, Adam Hložek a Alex Král.
„Pokud Španělé půjdou do zápasu na sto procent, bude obrovsky těžké proti nim něco uhrát,“ připouští trenér a expert Sportu Petr Ruman. „Je pozitivní, že národní tým změnil způsob hry. Ale chybí mi kvalita na míči hlavně v poslední třetině před soupeřovou bránou. Tam je to problematické,“ zmiňuje viditelnou slabinu.
Existuje recept na strojově dokonalé Španělsko, které na letním šampionátu inkasovalo jediný gól? „Vidím dvě cesty – rychlé přepnutí po zisku do otevřené obrany, což jsme předvedli při gólu v Oviedu. Druhou jsou standardní situace – rohy, přímáky z boku nebo dlouhé auty. Tam můžeme být nebezpeční,“ přemítá Ruman. „Hlavně musíme být mentálně odolní. Nastanou situace, kdy budeme minutu, dvě jenom běhat za balonem, aniž bychom se ho dotkli,“ predikuje.
Nový styl nestačí. Denia potřebuje body
Denia se svými kolegy u reprezentace pracuje na novém stylu, předělává herní zvyklosti a návyky mnoha českých hráčů. Jenže pokud nepřicházejí výsledky, čím dál hůř se obhajuje cesta, po které se v novém angažmá vydal.
„Teď je to ještě OK, když hraješ proti top týmům na světě. V takovém případě je to akceptovatelné Ale přijde doba, že to, co sis vyzkoušel, bude potřeba přenést i do výsledků. Nejpozději po tomhle srazu musíš sbírat body,“ připomíná Ruman.
„Na Strahově se udělaly základní kroky správným směrem. Snažit se o kvalitní výstavbu odzadu, krátkými přihrávkami po zemi přehrát soupeře a získávat kontrolu nad zápasem Ale rozhoduje se v šestnáctce, tam jsme pořád za evropským topem,“ dodává.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
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