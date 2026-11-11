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Kouč Španělska ostře bránil Yamala: Nemůžu vystát lidi, kteří vám lžou

Trenér Španělska Luis de la Fuente
Trenér Španělska Luis de la FuenteZdroj: ČTK / Šimánek Vít
Trenér Španělska Luis de la Fuente
Trenér Španělska Luis de la Fuente
Předzápasová tisková konference Santiho Denii
Předzápasová tisková konference Santiho Denii
Předzápasová tisková konference Santiho Denii
Předzápasová tisková konference Santiho Denii
Předzápasová tisková konference
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Pavel Šťastný
Pavel Šťastný
Liga národů
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  • Lamine Yamal neodcestoval ke čtvrtečnímu utkání proti Česku. Vyřadila ho voda v koleni a zánět.

  • Trenér Luis de la Fuente ostře odmítl spekulace španělských novinářů. Úlevy pro útočníka označil za lži.

  • Devatenáctiletý hráč se momentálně zotavuje v Barceloně. K reprezentaci se pravděpodobně připojí v pátek.

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Vstoupil do mediálního sálu na Letné, pozdravil přítomné novináře a usmál se na ně. Po prvním dotazu se už pořádně zamračil. Směřoval totiž k absenci Lamina Yamala, devatenáctiletého útočníka, který neodcestoval se španělskou reprezentací do Prahy. „Jsem tady, abych celou situaci objasnil a uvedl na pravou míru,“ zdůraznil trenér Luis de la Fuente před čtvrtečním utkáním Ligy národů proti Česku.

Tiskovka začala zostra

Žurnalisté a experti ve Španělsku řeší, že Yamal zůstal doma v Barceloně, aby se vyhnul méně prestižnímu zápasu. „Mluvit o něčem, o čem nic nevíte, je to nejsmutnější a nejubožejší, co může být,“ reagoval kouč.

Yamal schází v mužstvu kvůli zdravotním komplikacím. Přivodil si je ve víkendovém utkání proti Atlétiku Madrid (2:1), v němž si připsal asistenci. „Utrpěl drobný šrám, má potíže s kolenem,“ vysvětlil De la Fuente. „Odjel do Barcelony na standardní vyšetření, podstoupil magnetickou rezonanci, která odhalila zánět a vodu v koleni,“ doplnil.

I proto španělský trenér rozhodl, že Yamal nebude součástí výpravy do Prahy. „Rozhodl jsem, že bude lepší, když zůstane doma a bude trénovat v klubu,“ líčil ve svižném tempu.

Proti Anglii nastoupí?

Přesto všechno existuje velmi pravděpodobná varianta, že útočník se v pátek připojí k reprezentaci a nastoupí do nedělního domácího zápasu proti Anglii. V něm nejspíš půjde Španělsku o první místo ve skupině.

„Mluvil jsem s ním včera a znovu ještě dneska. Stejně jako s dalšími, třeba s Mikelem (Oyarzabalem). Dělá pokroky, absolvoval sérii cvičení s rehabilitačním týmem v klubu. Už dneska se cítil líp. Jsem optimista, věřím, že se k nám v pátek připojí,“ nastínil De la Fuente.

Privilegie neexistují, tvrdí kouč

Novináři nepřestávali, k Yamalovi se vrátili opakovaně. Celkem na toto téma položili čtyři dotazy. Zajímalo je, jestli talentovaný hráč nemá větší privilegia než ostatní hráči, což by mohlo narušit pohody v týmu.

„Žádná privilegia neexistují. Hráči jsou naprosto v klidu, v kabině panuje skvělá atmosféra, protože ke všem přistupujeme stejně. Děláme to tak pokaždé, u kohokoliv jiného bychom postupovali úplně stejně. Tým to ví, takže mě to vůbec netrápí,“ zopakoval několikrát.

De la Fuente vypadal naštvaně, a taky že byl. „Když narazím na lži, bráním se. Nebo se o to alespoň snažím. Nemůžu vystát lidi, kteří se vám snaží oklamat nebo vám lžou. Je to stejné ve fotbale i v životě,“ zakončil trenér, kamarád českého kouče Santiho Denii.

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko440012:512
2Anglie430114:39
3Chorvatsko41034:143
4Česko40042:100
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup
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