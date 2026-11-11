Kouč Španělska ostře bránil Yamala: Nemůžu vystát lidi, kteří vám lžou
Lamine Yamal neodcestoval ke čtvrtečnímu utkání proti Česku. Vyřadila ho voda v koleni a zánět.
Trenér Luis de la Fuente ostře odmítl spekulace španělských novinářů. Úlevy pro útočníka označil za lži.
Devatenáctiletý hráč se momentálně zotavuje v Barceloně. K reprezentaci se pravděpodobně připojí v pátek.
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Vstoupil do mediálního sálu na Letné, pozdravil přítomné novináře a usmál se na ně. Po prvním dotazu se už pořádně zamračil. Směřoval totiž k absenci Lamina Yamala, devatenáctiletého útočníka, který neodcestoval se španělskou reprezentací do Prahy. „Jsem tady, abych celou situaci objasnil a uvedl na pravou míru,“ zdůraznil trenér Luis de la Fuente před čtvrtečním utkáním Ligy národů proti Česku.
Tiskovka začala zostra
Žurnalisté a experti ve Španělsku řeší, že Yamal zůstal doma v Barceloně, aby se vyhnul méně prestižnímu zápasu. „Mluvit o něčem, o čem nic nevíte, je to nejsmutnější a nejubožejší, co může být,“ reagoval kouč.
Yamal schází v mužstvu kvůli zdravotním komplikacím. Přivodil si je ve víkendovém utkání proti Atlétiku Madrid (2:1), v němž si připsal asistenci. „Utrpěl drobný šrám, má potíže s kolenem,“ vysvětlil De la Fuente. „Odjel do Barcelony na standardní vyšetření, podstoupil magnetickou rezonanci, která odhalila zánět a vodu v koleni,“ doplnil.
I proto španělský trenér rozhodl, že Yamal nebude součástí výpravy do Prahy. „Rozhodl jsem, že bude lepší, když zůstane doma a bude trénovat v klubu,“ líčil ve svižném tempu.
Proti Anglii nastoupí?
Přesto všechno existuje velmi pravděpodobná varianta, že útočník se v pátek připojí k reprezentaci a nastoupí do nedělního domácího zápasu proti Anglii. V něm nejspíš půjde Španělsku o první místo ve skupině.
„Mluvil jsem s ním včera a znovu ještě dneska. Stejně jako s dalšími, třeba s Mikelem (Oyarzabalem). Dělá pokroky, absolvoval sérii cvičení s rehabilitačním týmem v klubu. Už dneska se cítil líp. Jsem optimista, věřím, že se k nám v pátek připojí,“ nastínil De la Fuente.
Privilegie neexistují, tvrdí kouč
Novináři nepřestávali, k Yamalovi se vrátili opakovaně. Celkem na toto téma položili čtyři dotazy. Zajímalo je, jestli talentovaný hráč nemá větší privilegia než ostatní hráči, což by mohlo narušit pohody v týmu.
„Žádná privilegia neexistují. Hráči jsou naprosto v klidu, v kabině panuje skvělá atmosféra, protože ke všem přistupujeme stejně. Děláme to tak pokaždé, u kohokoliv jiného bychom postupovali úplně stejně. Tým to ví, takže mě to vůbec netrápí,“ zopakoval několikrát.
De la Fuente vypadal naštvaně, a taky že byl. „Když narazím na lži, bráním se. Nebo se o to alespoň snažím. Nemůžu vystát lidi, kteří se vám snaží oklamat nebo vám lžou. Je to stejné ve fotbale i v životě,“ zakončil trenér, kamarád českého kouče Santiho Denii.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
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