ONLINE: Česko - Španělsko. Zaskočí fotbalisté na Letné mistry světa?
Čeští fotbalisté na Letné nastupují proti Španělsku k předposlednímu ze šesti kol skupiny A3 Ligy národů. Po čtyřech porážkách se pokusí o první bodový zisk, i když je čeká nejtěžší možný soupeř. Úřadující mistři světa i Evropy a lídři žebříčku reprezentací v základní době neprohráli už 42 zápasů. Zápas na Letné startuje ve 20.45 a vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup