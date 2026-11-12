Předplatné

ONLINE: Česko - Španělsko. Zaskočí fotbalisté na Letné mistry světa?

Česká základní sestava proti Anglii
Česká základní sestava proti AngliiZdroj: Kirsty Wigglesworth / AP Photo
Santi Denia při zápase v Anglii
Trénink fotbalové reprezentace
Trénink fotbalové reprezentace
Trénink fotbalové reprezentace
Trénink fotbalové reprezentace
Trénink fotbalové reprezentace
Trénink fotbalové reprezentace
8
Fotogalerie
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Liga národů
Vstoupit do diskuse (2)

Čeští fotbalisté na Letné nastupují proti Španělsku k předposlednímu ze šesti kol skupiny A3 Ligy národů. Po čtyřech porážkách se pokusí o první bodový zisk, i když je čeká nejtěžší možný soupeř. Úřadující mistři světa i Evropy a lídři žebříčku reprezentací v základní době neprohráli už 42 zápasů. Zápas na Letné startuje ve 20.45 a vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko440012:512
2Anglie430114:39
3Chorvatsko41034:143
4Česko40042:100
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů