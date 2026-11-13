ZNÁMKY Česka: Strojový Zima i Hopiho zajímavá premiéra. Kdo zahrál nejlépe pod Deniou?
Česká fotbalová reprezentace pod trenérem Santim Deniou nadále čeká na první body. S úřadujícími mistry světa ze Španělska i napodruhé padla (0:2) a znovu, v aktuální Lize národu už potřetí, dohrávala utkání v deseti. Jak se dařilo jednotlivým hráčům? A jak jejich výkony ohodnotily deník Sport a web iSport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup