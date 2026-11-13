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ZNÁMKY Česka: Strojový Zima i Hopiho zajímavá premiéra. Kdo zahrál nejlépe pod Deniou?

Jak deník Sport ohodnotil výkony českých hráčů proti Španělsku?
Jak deník Sport ohodnotil výkony českých hráčů proti Španělsku?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Zklamaní čeští fotbalisté po závěrečném hvizdu
Zklamaní čeští fotbalisté po závěrečném hvizdu
Zklamaní čeští fotbalisté po závěrečném hvizdu
Zklamaní čeští fotbalisté po závěrečném hvizdu
Zklamaní čeští fotbalisté po závěrečném hvizdu
Zklamaní čeští fotbalisté po závěrečném hvizdu
Ladislav Krejčí byl po zásahu videa vyloučen
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Liga národů
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Česká fotbalová reprezentace pod trenérem Santim Deniou nadále čeká na první body. S úřadujícími mistry světa ze Španělska i napodruhé padla (0:2) a znovu, v aktuální Lize národu už potřetí, dohrávala utkání v deseti. Jak se dařilo jednotlivým hráčům? A jak jejich výkony ohodnotily deník Sport a web iSport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

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#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko550014:515
2Anglie540116:412
3Chorvatsko51045:163
4Česko50052:120
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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