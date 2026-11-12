Zima po páté prohře Česka: Jako se Slavií v Lize mistrů. Nemáme takovou kvalitu
Odehrál uprostřed defenzivní řady velmi slušný zápas, těžký souboj v Lize národů proti Španělsku (0:2) mohl hodnotit se zvednutou hlavou. David Zima zajímavě popsal, co české reprezentaci scházelo na nejlepší výběr světa. „Musíme se z toho poučit,“ apeloval stoper Slavie po páté prohře národního týmu pod Santim Deniou.
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Jak moc ovlivnila zápas červená karta pro Ladislava Krejčího?
„Na konci samozřejmě ano, ale nebylo to jenom o červené kartě. První poločas bylo Španělsko jasně lepší, tahali jsme za kratší konec provazu. Pak byla taková třicetiminutovka po obdrženém gólu, kdy jsme ve druhém poločase tlačili. Ale ten tlak po kartě opadl, tak to je. Momentálně jde o nejlepší tým na světě. Musíme se z toho poučit a všechny síly vrhnout na Chorvatsko.“
Klíčový moment? Odvolaný gól
Co se změnilo ve druhém poločase, kdy jste se výrazně zlepšili?
„Trošku jsme změnili systém, ale samozřejmě se to zvedlo opticky, hráli jsme odvážněji nahoru. Taktika do prvního poločasu byla zůstat kompaktní a pokud možno neobdržet gól. To se nám nepovedlo, museli jsme do druhého poločasu něco změnit. Dostali jsme branku z našeho presinku po precizním nákopu jejich gólmana, naštěstí to byl ofsajd. Šlo o klíčový moment, který nás nakopl. V tu chvíli z nás spadla nervozita a respekt, šlapali jsme do toho, měli jsme spousty šancí a pološancí. Já měl asi osmdesátiprocentní šanci, taková je v podobném zápase třeba proměnit. Hložan, Hopas tam také měli možnosti, bohužel se nám to nepodařilo.“
Nakonec vám k vyrovnání scházel kousek.
„To ano, nicméně první půle byla jasně lepší od Španělů, musíme zápas brát jako celek. Španělsko zaslouženě vyhrálo, celý první poločas a pak od červené karty dominovalo. Fotbal je většinou spravedlivý. Mohli jsme získat bod, ale nepovedlo se nám to a musíme jít dál.“
Chybí nám stupínek navíc
Co dělá s psychikou, když jste prohráli pátý zápas po sobě?
„Přirovnám to k tomu, když se mě ptají ve Slavii na zápasy, které hrajeme v Lize mistrů. Je to podobné. Jde o nejvyšší level proti hráčům s obrovskou kvalitou, my zkrátka takovou kvalitu nemáme. Ať chceme, nebo ne. Chybí nám stupínek navíc. Pokud chceme být proti takovým soupeřům úspěšní, musíme mít štěstí a proměňovat šance, být efektivní, protože většinu zápasu budete tahat za kratší konec. Bohužel štěstí nám teď nepřeje na klubové ani na reprezentační úrovni. Je to třeba zlomit prací, přidat do toho srdce, občas přitvrdit nějaký souboj, i když máme hodně karet. Je to blbé takhle říkat, ale jinak se to asi nezlomí. Musíme se koncentrovat na každý souboj a občas rozdat nějakou ránu. V dobrém, určitě nic zákeřného, aby z toho nebyly karty.
Jak se vám líbila premiéra teplického útočníka Hopiho?
„Vletěl do toho krásně, měl šance a škoda, že nedal gól. Ale v tom musíte mít trošku štěstí, když nemáte top kvalitu. Musím ho pochválit, byl super. Oživil to a byl nebezpečný, to potřebujeme.“
Řekl něco k týmu Krejčí po své druhé červené?
„Vyplynulo to ze stylu hry, který byl od nás po přestávce vabank. Ve Slavii tohle známe, když hrajeme po celém hřišti jeden na jednoho. Rozhoduje v takových situacích vteřina. Buď je z toho penalta, červená, nebo dostanete gól. V tomhle ohledu nás z takové mikrochyby potrestal velký tým. Nic víc bych v tom nehledal. Předvedli jsme maximum, místy to byla vyrovnaná partie a nemáme se za co stydět.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup