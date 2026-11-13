Španělé zlomili kouzlo Letné. Krejčího červená a povedený debut Hopiho
Španělé zlomili kouzlo Letné. Krejčího červená a povedený debut Hopiho • Zdroj: iSport.cz
Sedm let byla Letná pro českou reprezentaci nedobytnou tvrzí. Až do souboje se Španělskem v Lize národů a porážky 0:2. Češi v prvním poločase tahali za kratší konec, po přestávce ale předvedli mnohem odvážnější výkon. Pozitivní dojem zanechal debutující Idris Hopi, naopak Ladislav Krejčí utkání nedohrál kvůli červené kartě. Co zápas ukázal o současné podobě národního týmu a na čem se dá stavět?
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
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