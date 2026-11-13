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Španělé zlomili kouzlo Letné. Krejčího červená a povedený debut Hopiho

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Španělé zlomili kouzlo Letné. Krejčího červená a povedený debut Hopiho • Zdroj: iSport.cz
Základní sestava Česka
Češi bojují na Letné se Španělskem
Trenér Santi Denia
Álex Baena penaltu proměnil
Huijsen hlavičkoval po rohu
Álex Baena penaltu proměnil
Álex Baena penaltu proměnil
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iSport.cz
iSport.cz
Liga národů
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Sedm let byla Letná pro českou reprezentaci nedobytnou tvrzí. Až do souboje se Španělskem v Lize národů a porážky 0:2. Češi v prvním poločase tahali za kratší konec, po přestávce ale předvedli mnohem odvážnější výkon. Pozitivní dojem zanechal debutující Idris Hopi, naopak Ladislav Krejčí utkání nedohrál kvůli červené kartě. Co zápas ukázal o současné podobě národního týmu a na čem se dá stavět?

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#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko550014:515
2Anglie540116:412
3Chorvatsko51045:163
4Česko50052:120
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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