Denia o Krejčího červené: Mluvili jsme o tom před zápasem... Hopimu jsem pogratuloval
Zatím platí: co zápas, to prohra. Česká reprezentace pod Santim Deniou podlehla ve čtvrtečním utkání Ligy národů na domácím hřišti Španělsku výsledkem 0:2. Přesto bude v neděli v Chorvatsku hrát o třetí místo ve skupině. „Nejsme spokojení s tím, že máme nula bodů. Výsledky jsou důležité,“ řekl kouč Santi Denia. Jeho tým oslabil v 72. minutě kapitán Ladislav Krejčí.
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Štve vás, že jste opět dohrávali utkání v oslabení?
„Mluvili jsme o tom před zápasem, že na takové úrovni je důležité dohrát zápas v jedenácti. Jenže ve fotbale nemáte všechno pod kontrolou. Krejčí byl poslední hráč, možná musíme bránit líp týmově, aby k takové situaci vůbec nedošlo.“
Téma, na kterém se bude pracovat
Čekal jste, že Krejčí dostane červenou kartu?
„Neviděl jsem opakované záběry a nechci hodnotit výkon rozhodčích. Neberte to jako výmluvu. Prostě došlo ke kontrole u červené karty i penalty, situace musely být jasné, když se tak rozhodli.“
Jak jste viděl zápas?
„Vstoupili jsme do něj s energií, ale chvílemi mi přišlo, že se nám nedařilo v presinku a v ofenzivní fázi. Hráčům jsem o poločase řekl, že když budeme lepší v útoku, budeme i lepší v obraně. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, stejně jako v Oviedu. Jsem hrdý na kluky, že to udělali mistrům světa těžké.“
Trápí vás, že opakovaně máte horší první poločasy?
„Souhlasím, že v prvním zápase proti Chorvatsku jsme nakonec mohli vyhrát. Zlepšili jsme se i ve Španělsku. Nevím, jestli je to mentální nebo taktický problém. Musíme se zaměřit na to, abychom hráli od začátku zápasu stejně jako ve druhém poločase nebo v době, kdy se blíží poslední minuta zápasu. Je to téma, na kterém budeme pracovat.“
Kovář je silný nohama
Zaujal vás střídající mladík Idris Hopi?
„Hned po zápase jsem mu pogratuloval. Když šel na hřiště, řekl jsem mu, ať si to užije a dělá, co umí. To jsou souboje jeden na jednoho, hledání si prostorů a průniky do vápna. Fanoušci na stadionu viděli, že je skvělý hráč s profilem, co se nám líbí. Nekoukáme sice na věk, ale je mu osmnáct. Takoví hráči se nám líbí, jsme rádi, že je tady s námi.“
Proč dostal v brance přednost Matěj Kovář?
„Protože je silný ve hře nohama. Věděli jsme, že Španělsko bude vysoko presovat. S Kovářem jsme mluvili, je zvyklý na podobné situace z klubu. Věříme ale všem třem brankářům, kteří chytají na nejvyšší úrovni. Tvrdě dřou, aby mohli nastupovat v základní sestavě. Jenže zároveň velice dobře spolupracují, což je pro nás důležité. V reprezentaci musí být jasné, kdo má jakou roli.“
Je pro vás důležité, že v Chorvatsku hrajete ještě o třetí místo ve skupině?
„Připravíme se na to jako na finále mistrovství světa. Když vyhrajeme, budeme třetí, což hodně věcí změní. Teď bude důležité zregenerovat po fyzické i mentální stránce, protože do týmu se mohou vkrást pochyby. Je těžké prohrát pět zápasů, ale musíme hráče přesvědčit, že všechno teprve přijde. Věříme tomu.“
Pochvala pro fanoušky
Mimochodem, co vám říkal po zápase trenér Luis de la Fuente?'
„Bavili jsme se jako vždycky. Řekl nám, že to byl opravdu vyrovnaný zápas. Popřál nám, ať vyhrajeme v Chorvatsku a skončíme na třetím místě.“
Vnímal jste i fandění španělského kotle?
„Soustředil jsem se na naše fanoušky. Prý bylo vyprodáno, i když mělo pršet. Jsme rádi, že přišli. Samozřejmě jsem viděl, že sektor hostů byl plný. Španělé jsou hrdí na mistry světa, podporují je. A tak to má být. Doufám, že zvítězí i proti Anglii, tím se nebudu tajit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup