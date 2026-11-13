Média kritizují Španělsko: Budíček, jeden z nejhorších zápasů! Češi byli odhodlaní
Španělská média kriticky hodnotí výkon fotbalové reprezentace v utkání Ligy národů v Praze. Vítězství 2:0 nad Českem ve skupině A3 bylo podle nich těžce vybojované. Komentáře upozorňují, že každá standardní situace českého týmu způsobovala španělské obraně bolesti hlavy, případně že zápas by měl být budíčkem pro Španělsko před závěrečným duelem s Anglií, v němž se rozhodne o vítězi skupiny.
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Mistři světa a Evropy neztratili ještě ani bod a k vítězství ve skupině jim postačí i remíza s Anglií. Podle médií však budou muset předvést lepší výkon než v Praze. „Budíček pro Španělsko po zápase s Českou republikou: Je to jeden z nejhorších zápasů éry trenéra Luise de la Fuenteho,“ uvedlo Radio Marca.
„Baenův gól z penalty a Pubillova střela zajistily Španělsku, které posledních dvacet minut odehrálo s převahou jednoho hráče, další tři body v nepříjemném zápase,“ poukázalo Mundo Deportivo na vyloučení Ladislava Krejčího. „Tým v Praze zažil nepříjemný večer. Chlad, déšť a teploty blízké bodu mrazu jim moc nepomohly hrát jejich obvyklý styl fotbalu. Čelili velmi organizovanému soupeři, který hrál s dostatečným nasazením a byl odhodlaný vybudovat zeď před svou brankou. Španělsko sice s hráčem navíc našlo prostor, ale dlouho nedokázalo zápas rozhodnout,“ dodal list.
Standardky způsobovaly bolesti hlavy
Po rozboru u videa neplatil za stavu 0:1 hned po přestávce Pinův gól kvůli ofsajdu. Dvakrát však videorozhodčí favoritovi pomohl. Penalta se kopala za ruku Lukáše Ambrose a Krejčí byl rovnou vyloučen poté, co původně dostal jen žlutou kartu. „Španělé a VAR dorazili Čechy,“ napsala Marca.
„Další vítězství v tuto chvíli není žádná novinka. Výhra asi nikoho nepřekvapila, i když se hrálo venku. A přesto to bylo těžce vybojované vítězství. Ne kvůli znatelným absencím, vzhledem k tomu, že Španělsko bylo mnohem lepší a mělo vyhrát o tři, nebo čtyři góly. Absence Lamina Yamala však rozhodně byla cítit,“ uvedl sportovní deník.
Šampioni protáhli rekordní sérii bez prohry v základní době na 43 zápasů. „Další krok vpřed, další stupínek v sérii, kterou závidí celý svět. Bylo to diskrétní a nenáročné vítězství proti soupeři, který posledních dvacet minut hrál s deseti muži. Jsou večery, kdy oblek mistra světa nevypadá tak bezchybně, jak by si člověk přál,“ napsal deník AS.
„Španělsko diktovalo tempo, ale jasných šancí bylo málo. Postupně každá standardní situace českého týmu způsobovala španělské obraně bolesti hlavy. De la Fuente pochopil, že nejlepším způsobem, jak zastavit vlnu, je přivést čerstvé hráče. Ani centimetry navíc však Španělsku nedovolily přestat se třást při každém českém přímém kopu,“ poukázal celostátní sportovní deník. „Češi, kteří měli jen deset hráčů, považovali skóre 0:1 za čestnou porážku. Navzdory Pubillovým 0:2 to tak skutečně bylo. Bylo jen přirozené, že dav tleskal,“ uzavřel AS.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
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- Baráž o udržení
- Sestup