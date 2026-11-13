Hopiho „drzá“ premiéra: Nad ničím nepřemýšlím. Tři velké momenty i slova chvály
Po premiéře v národním týmu přišel mezi novináře. Postavil se opodál. Snad aby nedostal žádnou otázku a mohl zase zmizet. „Pojďte k nám, my vás neukousneme,“ vyzvala ho reportérka. Idris Hopi se nesměle usmál, možná i malinko zčervenal, udělal krok dopředu a podstoupil první rozhovor jako člen hlavního týmu české fotbalové reprezentace. Krátce předtím si odbyl debut v Lize národů proti úřadujícím mistrům světa ze Španělska (0:2).
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„Premiéra byla skvělá. Jen škoda, že jsme prohráli 0:2. Vnímal jsem to jako velký moment. Jsem strašně vděčný, že jsem mohl být v nominaci a proti Španělsku nastoupit,“ vysoukal ze sebe teplický introvert.
Když dostal otázku, jak to dělal, že na hřišti vypadal tak sebevědomě, odpověděl jednoslovně. „Nevím.“ Až poté vysvětlil své mentální nastavení ve chvíli, kdy na zeleném hřišti honí bílý míč. „Když hraju fotbal, nad ničím nepřemýšlím. Snažím se být koncentrovaný jen a jen na zápas,“ řekl nejmladší člen národního mužstva.
Tři velké momenty
Do boje proti mistrům světa vstoupil v šestašedesáté minutě, za chvíli se po červené kartě pakoval z trávníku kapitána Ladislav Krejčí. Syn chorvatských rodičů, co se jim v roce 2008 narodil v Česku, si z početního oslabení nic nedělal. Do konce zápasu si připsal tři velké momenty.
- 78. minuta: Po nákopu Alexe Krále se k němu vykulí balon, šije do něj levačkou. Nejde o snadnou střelu. Míč má rotaci, musí ho trefit ze vzduchu. Rána prosviští vysoko nad. Méně razance? Snad. V onen moment se jedná o nejkrystaličtější možnost reprezentace v utkání.
- 88. minuta: V hloubi pole si přilepí míč k noze, neohroženě postupuje do vápna, až mazák Marc Cucurella kouká. Prosmýkne se okolo něj, statistu udělá i z Deana Huijsena. Dva metry od lajny v souboji kudrnáčů nakonec vítězí Cucurella povedeným blokem. Letná je ale nadmíru spokojená, nadšeně tleská.
- 90+3. minuta: Zase jde zprava a zase neohroženě. Po perfektní „ťuk ťuk“ akci s Coufalem se vydá na cestu šestnáctkou ve stylu rodilého Španěla. Driblingovým manévrem si hledá prostor ke střele. Nakonec ho nenajde a o míč přijde.
Po zápase o první šanci praví. „Prostě jsem vystřelil a špatně to trefil. Škoda, že jsme prohráli, škoda červené karty. Druhý poločas jsme hráli dobře, měli jsme dost šancí, jen jsme je neproměnili,“ sumíruje premiérové zážitky.
Slova chvály od spoluhráčů i trenéra
Mezitím dostává řadu pochval na sociálních sítích i od přímých aktérů zápasu. „Zvládl to výborně, nebál se ukázat dovednosti. Doufám, že takhle bude pokračovat,“ říkal Lukáš Ambros.
„Vletěl do toho krásně, měl dvě šance. Škoda, že nedal gól. To jsou ale těžké situace. Když ještě nemáte top kvalitu, musíte mít v zakončení i trochu štěstí. Musím ho ale pochválit. Byl nebezpečný. Naši hru nesmírně oživil. Jedním slovem super,“ chválil David Zima.
Pozitivní zpětné vazby se dočkal i od Santiho Denii. „Hned po zápase jsem mu pogratuloval. Když šel na hřiště, řekl jsem mu, ať si to užije a dělá, co umí. To jsou souboje jeden na jednoho, hledání si prostorů a průniky do vápna. Fanoušci na stadionu viděli, že je skvělý hráč s profilem, co se nám líbí. Nekoukáme sice na věk, ale je mu osmnáct. Jsme rádi, že je tady s námi,“ řekl kouč Česka.
Po čtvrtečním představení by nebylo velkým překvapením, kdyby Idris Hopi nastoupil v neděli v Chorvatsku od první minuty.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup