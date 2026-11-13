Nula bodů, přesto záchrana? Česku v Lize národů pomáhá změna pravidel. Padáku lze uniknout
Česká fotbalová reprezentace naráží v elitní skupině Ligy národů na tvrdou realitu. Pět zápasů, pět porážek, nula bodů a nelichotivé skóre 2:12. Logika velí jasně – s takovou bilancí se padá o patro níž. V aktuálním ročníku ovšem platí specifická pravidla, díky nimž národní tým může proklouznout do baráže i z posledního místa ve skupině. A to dokonce i v případě, že v neděli v Chorvatsku prohraje a skončí s nulou na kontě. Co se musí stát?
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Revoluce v pravidlech nahrává
Zatímco v předchozích ročnících znamenalo poslední místo ve skupině Ligy A okamžitou a jistou letenku do „béčka“, letos je situace odlišná. UEFA totiž mění formát pro nadcházející sezony – Liga D se ruší a vyšší ligy se srovnají na 18 týmů.
Co to v praxi znamená? Z posledních čtvrtých míst čtyř elitních skupin Ligy A nesestupují přímo všichni čtyři, ale pouze dva nejhorší celky. Zbylé dva (ti nejlepší z posledních míst) dostanou šanci napravit dojem v březnovém play off (baráži) proti týmům ze druhých míst Ligy B.
Kdo aktuálně drží černého Petra?
Aby se Česko vyhnulo přímému sestupu a urvalo vstupenku do baráže, musí v minitabulce celků na 4. místech přeskočit alespoň dva soupeře. Jak vypadá situace před závěrečnými zápasy?
- 1. Norsko (Skupina A4): 3 body (skóre 6:8, zbývá 1 zápas)
- 2. Srbsko (Skupina A2): 0 bodů (skóre 3:8, zbývají 2 zápasy)
- 3. Turecko (Skupina A1): 0 bodů (skóre 3:13, zbývá 1 zápas)
- 4. Česko (Skupina A3): 0 bodů (skóre 2:12, zbývá 1 zápas)
Norsko je se třemi body zatím teoreticky v klidu a drží nejlepší výchozí pozici pro baráž. O druhé záchranné místo si to tak na dálku rozdá Česko se Srbskem a Tureckem.
Jak do baráže i s nulou?
Představme si nejčernější, avšak velmi reálný scénář: Češi v posledním duelu s Chorvatskem nevybojují ani bod a zakončí skupinu s nulou. Ale i v tu chvíli teoreticky budou moct „slavit“ baráž. Jak je to matematicky možné?
Při rovnosti bodů na posledních místech rozhoduje celkové skóre ze všech zápasů skupiny. Český tým má momentálně propastné skóre -10. Zcela stejně (0 bodů a skóre -10) jsou na tom ale také Turci. Ti jsou před Českem v tabulce čtvrtých týmů jen díky tomu, že vstřelili o gól víc (3 oproti 2).
Co český tým k záchraně bez zisku bodu potřebuje?
- Vyšší prohru Turecka: Pokud Turci v posledním utkání padnou s nabitou Francií vyšším gólovým rozdílem než Česko s Chorvatskem, propadnou se na absolutní dno. Ztratí-li český národní tým s Chorvaty například těsně 0:1 (skóre klesne na -11) a Turci prohrají ve Francii vyšším rozdílem, Česko je rázem přeskočí. Šancí je i přestřílet Turky v počtu gólů při totožném celkovém skóre (např. prohra Česka 2:3 a prohra Turecka 0:1).
- Srbský kolaps: Srbové jsou na tom se skóre -5 momentálně o poznání lépe, ale čekají je ještě dva náročné duely doma s Německem a v Řecku. Dvě vysoké porážky v závěru skupiny by mohly jejich brankový rozdíl srazit pod ten český.
Samozřejmě tou vůbec nejpřímější cestou je nespoléhat jen na pomoc ostatních a konečně bodovat. Jakákoliv výhra v Chorvatsku znamená skok na 3. místo a jakákoliv remíza by (při předpokládaných porážkách Turků a Srbů) české akcie na účast v baráži vystřelila strmě vzhůru.
Co říkají data? Baráž není utopie
Přestože výchozí pozice vypadá beznadějně, analytický portál Football Meets Data, který simuluje zbývající vývoj Ligy národů, aktuálně dává Česku šanci 21,2 % na to, že půjde do baráže. Zajímavé je, že tato pravděpodobnost oproti stavu před 12. listopadem dokonce nepatrně stoupla (o 0,5 procentního bodu). Lépe na tom v tomto směru ze čtvrtých týmů je Srbsko (šance na baráž 75,9 %), naopak Turecko má vyhlídky ještě chmurnější než český výběr (10,4 %).
Pokud jde o černý scénář, tedy přímý pád z Ligy A rovnou do „béčka“, ten hrozí Česku s pravděpodobností 78,8 %. I zde ale data ukazují, že hlavní „favorit“ na pád je jinde. Turecko, s nímž česká reprezentace svádí dálkový souboj o skóre, se v simulacích propadá rovnou do nižší soutěže v 89,6 % případů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Itálie
|5
|3
|1
|1
|11:6
|10
|2
Francie
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|3
Belgie
|5
|3
|0
|2
|8:6
|9
|4
Turecko
|5
|0
|0
|5
|3:13
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|4
|2
|2
|0
|7:5
|8
|2
Řecko
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|3
Německo
|3
|1
|1
|1
|3:2
|4
|4
Srbsko
|4
|0
|0
|4
|3:8
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|4
|4
|0
|0
|9:4
|12
|2
Dánsko
|4
|2
|0
|2
|7:7
|6
|3
Norsko
|4
|1
|0
|3
|6:8
|3
|4
Wales
|4
|1
|0
|3
|2:5
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup