Denia řeší problém, zase je bez Krejčího. Hubník rozebral největší chyby: Hloupost
- Česká reprezentace podlehla Španělsku 0:2 v utkání poznamenaném vyloučením kapitána Ladislava Krejčího.
Bývalý reprezentant Roman Hubník zkritizoval stoperovu hrubou chybu jako hloupou a naprosto nepochopitelnou.
Trenér Santi Denia tak musí před rozhodujícím duelem v Chorvatsku narychlo vyřešit složení nové obrany.
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I pod Santim Deniou se zařadil mezi nejvýraznější persony reprezentace. Opak by byl překvapením. Ladislav Krejčí je kapitán, vůdčí osobnost a defenzivní lídr. Jenže v tomto ročníku Ligy národů zároveň problém. Naskočil do tří zápasů a dohrál pouze jediný. „Jako kapitán by měl jít příkladem. Neprožívá úplně ideální období,“ řekl expert Roman Hubník. Vyloučením proti Španělsku (0:2) se vyřadil z nedělního utkání v Chorvatsku, nabízí se za něj kombinace slávistických stoperů.
Ani si nepočkal na definitivní verdikt hlavního rozhodčího, který se zrovna vracel od monitoru. Ladislav Krejčí si dopředu sundal z paže kapitánskou pásku a zamířil pryč ze hřiště. Dostal očekávaný trest za jasné stažení španělského útočníka Roberta Fernándeze.
Nepochopitelná hloupost
„Byla to situace posledního hráče. Možná musíme týmově líp bránit, víc si pomáhat, aby v takové situaci nezůstal jeden hráč sám. Musíme na tom jako tým zapracovat,“ vyprávěl velmi opatrně trenér Santi Denia. Evidentně se pokusil z klíčového hráče sejmout velký kus zodpovědnosti.
Jenže Roman Hubník, bývalý reprezentant, byl přísný. „Hloupá červená karta,“ zdůraznil. „Krejda si to celé špatně vyhodnotil. Bylo to až nepochopitelné. Za mě rozhodčí chyboval, když ho nevyloučil rovnou, schoval se za video,“ doplnil.