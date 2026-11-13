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Frťala líčí, co zdobí Hopiho: Driblink i zdravá sobeckost. Proč mu ještě nevolal?

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Španělé zlomili kouzlo Letné. Krejčího červená a povedený debut Hopiho • Zdroj: iSport.cz
Idris Hopi zažil v 18 letech premiéru v české reprezentaci proti mistrům světa za Španělska
Mladý teplický útočník Idris Hopi
Teplický Idris Hopi byl nominován do reprezentace
Idris Hopi zažil v 18 letech premiéru v české reprezentaci proti mistrům světa za Španělska
Idris Hopi zažil v 18 letech premiéru v české reprezentaci proti mistrům světa za Španělska
Idris Hopi zažil v 18 letech premiéru v české reprezentaci proti mistrům světa za Španělska
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Radek Špryňar
Radek Špryňar
Liga národů
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Páni, to byla premiéra za reprezentaci! Idris Hopi to proti Španělsku v Lize národů (0:2) rozbalil a okamžitě na sebe strhnul pozornost. Za stavu 0:1 mohl i vyrovnat. Osmnáctiletý teenager udivil nebojácností, drzostí v boxu a nulovým strachem ze světových hvězd. „Proti komukoliv hraje, jeho nejsilnější zbraní je odvaha. A také částečná sobeckost, která se dnes už trochu vytrácí,“ popisuje Zdenko Frťala, který mladíka cepuje v Teplicích.

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V rozhovoru pro deník Sport a iSport vysvětluje, proč mladé kometě po zápase schválně nezavolal, jaké třicetileté pouto ho pojí s hráčovým dědou i proč v rodině dříve panovaly obavy o jeho budoucnost v českém fotbale. A vzkaz před nedělní pikantní bitvou v Chorvatsku? Pokud dáš gól, rozhodně ho oslav a neomlouvej se soupeři! Téma Hopi se hojně diskutovalo i v úterní Lize na pivu v Teplicích s majitelem klubu Milanem Kratinou a právě trenérem Frťalou.

Jak jste prožíval, když se Idris Hopi objevil u postranní čáry a šel na hřiště?
„Musím říct, že jsem byl mile překvapený. Nečekal jsem, že dostane příležitost hned takhle zatepla.“

Jeho zbraní je odvaha

Proti Španělům se ukázal, chválili ho spoluhráči i trenér. Vám se také zamlouvalo, co předvedl?
„V situacích, do kterých se dostal, ukázal, proč reprezentačního trenéra zaujal. Nemá strach. Proti komukoliv hraje, jeho nejsilnější zbraní je odvaha. A také částečná sobeckost, která se dnes už trochu vytrácí. Dříve se útočníkům vštěpovalo: ‚Buď sobeckej, dávej góly.‘ A přesně tohle on v zápase ukázal – samozřejmě v dobrém slova smyslu.“

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Po zápase říkal, že si vůbec nepřipouštěl, proti komu hraje, že to na hřišti neřeší. A asi to bylo vidět v soubojích s Cucurellou, ne?
„Když minulou sezonu přišel na závěr ligy do áčka – vytáhli jsme ho, protože dorostenci už měli postup v kapse – tak přesně takhle se projevoval už v

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