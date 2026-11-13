Další oslabení pro reprezentaci, kvůli nemoci se odpojil Chaloupek. Kdo ho nahradil?
Českou fotbalovou reprezentaci doplnil před nedělním závěrečným zápasem skupiny Ligy národů v Chorvatsku obránce Plzně Filip Prebsl, pro kterého je to premiérová nominace do "áčka". V týmu nahradil Štěpána Chaloupka, slávistický stoper se od mužstva odpojil kvůli nemoci. Fotbalová asociace ČR to oznámila na svém webu.
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Obránce Slavie tak nedokončil ani druhý sraz pod trenérem Santim Deniou. V říjnu opustil národní tým po svalovém zranění z duelu se Španělskem.
Trable ve středu obrany
Chaloupkova absence je pro Deniu před nedělním zápasem další komplikací ve středu obrany. Kvůli trestu za vyloučení ve čtvrtečním domácím utkání se Španělskem (0:2) nebude moci nastoupit jiný stoper, kapitán Ladislav Krejčí.
Už v původní nominaci pro zranění nefiguroval další střední obránce Robin Hranáč. Pozici v zahajovací jedenáctce tak na stoperu vedle Davida Zimy zřejmě zaujme další slávista Tomáš Vlček.
Šance pro Prebsla
Prebsl se k výběru španělského trenéra Santiho Denii připojil dnes odpoledne. Třiadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant, jenž se zúčastnil loňského Eura do 21 let, v minulosti nastupoval za Slavii, Liberec, Zabrze, Mladou Boleslav či Karvinou. Aktuálně se dostal do formy a ve Viktorii Plzeň stabilně patří do základní sestavy.
Český tým čeká v neděli souboj o třetí místo ve skupině A3 a o odvrácení přímého sestupu z elitní divize. K posunu před Chorvatsko potřebuje v Osijeku zvítězit. Soupeř má na kontě tři body za zářijové úvodní vítězství 2:1 v Praze, Deniovi svěřenci dosavadních pět zápasů prohráli.
Český celek bude ještě v sobotu před polednem trénovat na Strahově a odpoledne se letecky přesune do Osijeku. Zápas má v neděli výkop ve 20:45.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
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