Nizozemsko zničilo Řecko SEDMI góly! Remízu Slováků s Faery zachránil Haraslín
Fotbalisté Nizozemska v Lize národů i díky hattricku Tijjaniho Reijnderse rozstříleli Řecko 7:0 a uštědřili mu nejvyšší porážku za 88 let. Německo zvítězilo v Srbsku 3:1 a zůstalo ve hře o postup do play off, domácí dohrávali v devíti. Slovensko pouze remizovalo s Faerskými ostrovy 2:2, bod zachraňoval Lukáš Haraslín.
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Reijnders stihl svůj hattrick do sítě Řeků už v prvním poločase, čímž přispěl k pětigólové nadílce před přestávkou. Svěřenci Xaviho Hernándeze však ve druhém dějství nikterak neubrali na zápasovém tempu a brankami Timbera a Malena ještě podtrhli debakl největší debakl Řeků od porážky s Maďarskem v roce 1938. „Oranje“ ještě nemají matematickou jistotu postupu do play off.
Řekové, kteří dosud v prvních čtyřech kolech inkasovali jen třikrát, se propadli ve skupině A2 na třetí místo o skóre za Německo, jež uspělo v Srbsku 3:1. Tým Jürgena Kloppa šel do vedení už ve 3. minutě vlastním gólem Babiče a o 11 minut později zvýšil Wirtz. Třetí branku přidal Gruda a domácí se zmohli jen na Babičovo snížení. V 77. minutě viděl Dragojevič červenou kartu za tvrdý faul na Kimmicha a v 89. minutě musel předčasně do sprch také Živkovič, jenž z frustrace strčil do rozhodčího.
Postup Slovenska
Slovensko doma pouze remizovalo s Faerskými ostrovy 2:2 a napodobilo tak nerozhodný výsledek 1:1 z prvního vzájemného utkání na začátku října. Přesto si Slováci kolo před koncem zajistili postup do Ligy B. Faeřané v pátém kole skupiny C3 uhráli pátou remízu a drží se dva body za Moldavskem, které dnes porazilo Kazachstán 2:1. Oba celky se v pondělí střetnou v přímém souboji o druhé, barážové místo.
Skotsko doma díky dvěma brankám Johna McGinna porazilo Severní Makedonii 2:1 a udrželo se ve hře o barážovou příčku. Tu aktuálně okupuje s jednobodovým náskokem Slovinsko, které dnes hrálo doma se Švýcarskem bez branek. Fotbalisté ze země helvétského kříže si tak zajistili postup do Ligy A.
Gudjohnsen dal hattrick
Islandský útočník Andri Gudjohnsen hattrickem sestřelil Bulharsko a lvím podílem se zasloužil o vysokou výhru své země 5:0. Islanďané po 5. kole kralují skupině C4 s dvoubodovým náskokem na Estonsko, které dnes zvítězilo v Lucembursku 1:0 gólem Maksima Paskotšiho. Bulhaři a Lucemburčané už nemají šanci postoupit.
Andorra poprvé porazila Gibraltar, v dnešním domácím zápase skupiny D1 jej zdolala 2:0. Ve skupině D2 Ázerbájdžán porazil Lichtenštejnsko 1:0. Liga D po tomto ročníku zanikne a všechny země z ní automaticky postoupí do Ligy C.
Fotbalová Liga národů - 5. kolo:
Skupina A2:
Nizozemsko - Řecko 7:0 (5:0)
Branky: 12., 18. a 33. Reijnders, 40. a 59. J. Timber, 6. Summerville, 61. Malen.
Srbsko - Německo 1:3 (0:2)
Branky: 56. Babič - 3. vlastní Babič, 14. Wirtz, 50. Gruda. ČK: 77. Dragojevič a 89. Živkovič (oba Srb.).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Německo
|5
|2
|2
|1
|6:3
|8
|3
Řecko
|5
|2
|2
|1
|5:10
|8
|4
Srbsko
|5
|0
|0
|5
|4:11
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B1:
Skotsko - Severní Makedonie 2:1 (0:0)
Branky: 54. a 74. z pen. McGinn - 57. Rastoder.
Slovinsko - Švýcarsko 0:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|5
|4
|1
|0
|11:1
|13
|2
Slovinsko
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|3
Skotsko
|5
|2
|1
|2
|5:6
|7
|4
S. Makedonie
|5
|0
|0
|5
|1:12
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina C3:
Moldavsko - Kazachstán 2:1 (1:0)
Branky: 39. a 77. Popescu - 51. Česnokov. ČK: 90.+5 Samorodov (Kaz.).
Slovensko - Faerské ostrovy 2:2 (1:1)
Branky: 17. Prekop, 74. Haraslín - 30. Davidsen z pen., 48. Samuelsen.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|5
|3
|2
|0
|11:4
|11
|2
Moldavsko
|5
|2
|1
|2
|5:9
|7
|3
Faerské ostrovy
|5
|0
|5
|0
|7:7
|5
|4
Kazachstán
|5
|0
|2
|3
|6:9
|2
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina C4:
Bulharsko - Island 0:5 (0:2)
Branky: 17. z pen., 68. a 79. Gudjohnsen, 21. Óskarsson, 52. vlastní Cenov.
Lucembursko - Estonsko 0:1 (0:1)
Branka: 42. Paskotši.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Island
|5
|3
|2
|0
|12:1
|11
|2
Estonsko
|5
|2
|3
|0
|3:1
|9
|3
Bulharsko
|5
|1
|1
|3
|3:10
|4
|4
Lucembursko
|5
|1
|0
|4
|2:8
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina D1:
Andorra - Gibraltar 2:0 (2:0)
Branky: 24. López, 35. Rosas.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Malta
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|2
Andorra
|4
|1
|1
|2
|3:3
|4
|3
Gibraltar
|3
|0
|2
|1
|1:3
|2
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina D2:
Lichtenštejnsko - Ázerbájdžán 0:1 (0:1)
Branka: 26. Emreli.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ázerbajdžán
|4
|2
|2
|0
|3:1
|8
|2
Litva
|3
|1
|1
|1
|3:2
|4
|3
Lichtenštejnsko
|3
|0
|1
|2
|0:3
|1
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup