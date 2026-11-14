Bilič: Idris Hopi? O občanství jsem nevěděl. Ani to nezní chorvatsky, spíš Kosovo nebo Albánie
PŘÍMO Z OSIJEKU | Drží české i chorvatské občanství, to už se u nás ví. Osmnáctiletá kometa Idris Hopi z Teplic je v kurzu, ale paradoxně v Chorvatsku, které by mohl reprezentovat, ho vůbec neřeší. Spekulace, že si šikovného útočníka, který si ve čtvrtek proti Španělsku připsal debut za národní tým (a velmi slušný!), chtěli Češi prvními starty zaháčkovat do budoucna, protože kolem něj kroužili Chorvaté, se nepotvrdily. „Nevěděl jsem, že má chorvatské kořeny,“ byl překvapený kouč Slaven Bilič.
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Když dostal trenér Slaven Bilič od iSportu dotaz, zda Idrise Hopiho zná a ví o jeho dvojím občanství, zarazil se. Bylo znát, že jméno mladého Čecha ještě nemá úplně zafixované. Navzdory tomu, že proti Španělsku za dvacet minut zaujal zdravým herním sebevědomím a taky tomu, že v neděli večer v Osijeku i vzhledem k novým absencím (Lukáš Provod s Martinem Šubertem opustili mužstvo kvůli nemoci) možná nastoupí v základní sestavě.
V asociaci to není vůbec téma
„Ale ano, znám ho. Ale nevěděl jsem o chorvatském občanství. Jméno Idris Hopi nezní moc chorvatsky, spíš jako Kosovo nebo Albánie,“ vtipkoval kouč nad původem fotbalisty, jehož oba rodiče pocházejí z Varaždinu, ale on už se narodil v Teplicích.
Zaujme i jeho jméno, které logicky nezní česky, ale vlastně ani chorvatsky, jak psal iSport ještě před prvním duelem reprezentace. Křestní jméno „Idris“ má především arabský původ a příjmení Hopi rovněž není v Chorvatsku vůbec typické, výskytem je vzácné a původ má v Kosovu a severozápadní Albánii. Mělo by být odvozené od tamního kmene Hoti.
Tamní novináři v Opus Areně se pak těch českých na Hopiho ptali. Rovněž o jeho kořenech nevěděli a údajně nemá být vůbec tématem ani v chorvatské asociaci, která jej mohla pozvat třeba do mládežnických výběrů.
Chorvaté mají svůj ofenzivní klenot
„Víte, máme spoustu takových talentů, ale díváme se spíš do jiných lig. Do lepších,“ vyprávěli upřímně redakci chorvatští novináři po tiskové konferenci. „Třeba do Německa na Nika Iličeviče, ten by nás zajímal,“ zmiňovali čerstvě šestnáctiletého forvarda z Frankfurtu, který nedávno dokonce debutoval v Bundeslize. Připsal si premiérové dva starty proti Hamburku a Paderbornu.
Zatímco Iličevič zatím nastupuje za německou reprezentaci do sedmnácti let, Hopi si může v Osijeku připsat druhý start za áčkovou reprezentaci.
„Myslím, že to bude prožívat nejen on, ale celá jeho rodina. Jediné, na co jsem ho upozorňoval, je, že pokud bude mít to štěstí, nastoupí a ještě se mu povede dát gól, má ho normálně oslavit – a ne zvedat ruce na znamení, že se soupeři omlouvá. Jsem sám zvědavý, jak to dopadne, kdyby k tomu opravdu došlo. Dát gól za národní tým je totiž obrovská událost,“ usmál se trenér Zdenko Frťalav rozhovoru pro iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
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