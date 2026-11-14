Češi už trénovali i s Juráskem, do Chorvatska odletěl i kapitán. Denia vysvětlil důvody
PŘÍMO Z OSIJEKU | Zatímco chorvatští fotbalisté v čele s Lukou Modričem, největší hvězdou mužstva, se proháněli po trávníku, Češi teprve přistáli na letišti v Osijeku. Soubor španělského kouče Santiho Denii absolvoval trénink ve strahovském centru v Praze, kde se k němu připojil také dodatečně povolaný záložník Matěj Jurásek. Klíčový zápas v elitní skupině Ligy národů startuje v neděli 20.45.
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Chorvatský novinář na stadionu v Osijeku vyzvídal: „Kolik čekáte změn v sestavě?“ O pár desítek minut později mu (ne)napověděl i kouč české reprezentace Denia. „Určitě jedna.“ Měl na mysli absenci Ladislava Krejčího, který dostal proti Španělsku červenou kartu.
Kapitán je s týmem
Přesto kapitán národního mužstva odletěl do Chorvatska s týmem, klíčový zápas v elitní fázi Ligy národů bude sledovat z tribuny. „Reprezentační přestávka trvá týden, hráč je s námi. Jde o národní tým, ne o klub,“ reagoval Denia, proč se Krejčí nevrátil do přípravy Wolverhamptonu.
„V tuhle chvíli všech třiadvacet hráčů tvoří národní tým, všichni oblékají stejný dres. Krejda je kapitán a oporou pro všechny ostatní. Mladí a noví hráči mu naslouchají, je pro ně vzor. Je to důležité i pro nás jako realizační tým,“ vysvětlil španělský trenér.
Přesto zmínil pouze jednu změnu v základní sestavě oproti minulému utkání, nutná bude nejméně ještě jedna. Záložník Lukáš Provod se odpojil od týmu kvůli nemoci, stejně tak Martin Šubert a Štěpán Chaloupek.
„Já se cítím dobře,“ zdůraznil ofenzivní hráč Adam Hložek. „Nejsem naštěstí nachcípaný,“ podotkl. „Neměli jsme tolik času na regeneraci, ale jsme zvyklí z klubu. Půjdeme si zápas užít a zvládnout,“ doplnil.
Místo absentujících hráčů se už v pátek večer hlásil Deniovi stoper Filip Prebsl z Plzně, v sobotu před tréninkem na Strahově také dodatečně povolaný Jurásek ze Sparty. „Bude to pro ně složité, ale trenéři si je ještě zavolají a ukážou jim, jakým stylem chceme hrát. Kluci to určitě sledovali. Nebude to problém, jsou top fotbalisti, když jsou v reprezentaci,“ líčil Hložek.
Rok starý debakl
Na moderní stadion v Osijeku, kde Češi ještě pod Ivanem Haškem před rokem prohráli vysoko 1:5, dorazil společně s Deniou. Ostatní hráči po příletu do Chorvatska zamířili rovnou na hotel. „Nálada v týmu je super. Neměli jsme po zápase moc času, tréninky byly spíš regenerační. Dohnali jsme to videem, víme, co čekat. Chorvati jsou top kvalita, podle toho k tomu přistoupíme,“ řekl ofenzivní hráč Hoffenheimu.
Česko je i přes pět proher stále ve hře o udržení v elitní skupině Ligy národů. Teoreticky jim stačí prohrát s dobrým výsledkem. Záleží na situaci Srbska a Turecka. „Samozřejmě si uvědomujeme, o co ještě hrajeme,“ zdůraznil Hložek. „Musíme pracovat na rozvoji hráčů, zlepšovat je a pilovat detaily, třeba standardní situace,“ řekl Denia.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
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- Baráž o udržení
- Sestup