Deniovy otazníky před chorvatským finále: kalamita v obraně, brankář podle klíče?
PŘÍMO Z OSIJEKU | Česká reprezentace je před finále, jak trenér Santi Denia označil nedělní duel Ligy národů v chorvatském Osijeku, bez čtyř kusů. Národnímu týmu vypadl vyloučený Ladislav Krejčí a ze zdravotních důvodů Štěpán Chaloupek, Lukáš Provod a Martin Šubert. Dočká se návratu do sestavy objev minulého srazu Jiří Sláma? Co s Tomášem Součkem? A vyběhne od začátku teplický teenager Idris Hopi? Server iSport naznačuje, jak by v Opus Areně mohla vypadat česká základní jedenáctka.
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GÓLMAN
I Santi Denia naznačil, že nasazování gólmanů není náhodné. „Možná znáte odpověď,“ utrousil. Vychází to na Antonína Kinského, který má dosud v tomto ročníku Ligy národů odchytaný jeden zápas ve Španělsku (1:3). Jeho konkurenti si zapsali shodně dva. Lukáš Horníček to stihl už na minulém srazu, Matěj Kovář chytal ve čtvrtek na letenském stadionu.
Kinský se nachází momentálně v dobrém rozpoložení. Za poslední dva měsíce naskočil do pěti soutěžních zápasů, v nichž Tottenham třikrát vyhrál a jednou remizoval. Český gólman inkasoval dva góly a třikrát zaznamenal čisté konto.
Přesto brankářská jednička národního týmu zůstává zatím neznámá. „Věříme všem třem brankářům, jsou na velmi vysoké úrovni,“ zopakoval Denia už několikrát.
OBRANA
Mezi stopery nastala kalamita. Ladislav Krejčí má disciplinární trest, Štěpán Chaloupek onemocněl. Z původní nominace zůstali pouze David Zima s Tomášem Vlčkem. „Věříme všem obráncům,“ zdůraznil Denia. Nepřekvapivě. V týmu nově přivítal debutanta Filipa Prebsla, který se připojil k ostatním teprve v pátek večer. Jeho start je velmi nepravděpodobný. „Má teď velmi dobré období, navíc hrál na velkém turnaji hráčů do jednadvaceti let,“ zmínil španělský kouč.
S téměř stoprocentní jistotou nastoupí Zima, který odehrál proti Španělsku slušné utkání. Vedle něj je pravděpodobnou variantou Vlček, parťák ze Slavie, byť nemá tolik zkušeností s pozicí středního obránce ve čtyřčlenném složení.
Na krajích je situace výrazně lepší. Pravou stranu si drží Vladimír Coufal, zastupující kapitán. Vlevo může dojít ke změně. Nepřekvapilo by, kdyby se dalšího startu dočkal Jiří Sláma, objev minulého srazu. David Jurásek proti mistrům světa nepřesvědčil, i když se ve druhé půli zlepšil.
ZÁLOHA
V záloze je snad jediná jistota, a sice návrat Michala Sadílka po karetním trestu. Srdce základní sestavy připadne opoře Slavie, s jeho levačkou se vrátí i kvalitní exekutor standardních situací. I vzhledem k tomu se nabízejí centimetry v podobě Tomáše Součka, tahle dvojice je z minulosti sehraná, což ale platí i pro Alexe Krále, jehož reprezentační kariéru Denia restartuje.
Překvapilo by, kdyby od úvodní minuty nastoupil debutant David Kozel, nicméně nebuďte v šoku, když se v zahajovací jedenáctce objeví Idris Hopi. Na levém křídle se uvolnilo místo absencemi Lukáše Provoda a Martina Šuberta, teplický nebojsa by po vydařené premiéře mohl dostat šanci.
Na druhou stranu má kouč Lukáše Ambrose s Kryštofem Daňkem, leváci jsou tam zvyklí hrát přes nohu. Nicméně nastoupit můžou oba. A to v případě, že se jeden z nich posune na desítku a Adam Hložek zamířil na špici.
ÚTOK
Souhra Adama Hložka s Ryanem Naderim ve čtvrtek neklapala. Urostlý hrot Rangers by se do venkovního utkání mohl hodit spíš v roli žolíka, jako tomu bylo v Oviedu, kde duo dělalo španělským obráncům problémy. Díky tomu by měl realizační tým solidní náboj na lavičce.
„Snažil jsem se coby podhrot pod Ryanem hledat balony v meziprostoru, ale v prvním poločase to nefungovalo. Bylo to vidět,“ nelíbila se Hložkovi kooperace v Praze. „Ve druhé půli se to zlepšilo, hra se otevřela a začali jsme si vytvářet víc šancí,“ doplnil univerzál, jenž je schopen nastupovat i na levém křídle. Nicméně Denia ho vidí spíš výš a v centrální pozici.
Zařazení Christopha Kabonga na hrot do základní sestavy příliš pravděpodobné není.
Jak by mohla vypadat sestava podle iSPortu
Kinský – Coufal, Vlček, Zima, Sláma – Sadílek, Souček – Daněk, Ambros, Hopi – Hložek
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
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