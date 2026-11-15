ONLINE: Chorvatsko - Česko. Národní tým bojuje o udržení v elitní skupině Ligy národů
Česká fotbalová reprezentace dnes odehraje poslední zápas v elitní skupině Ligy národů, doposud všech pět zápasů prohráli. Nelichotivou bilanci se pokusí svěřenci trenéra Santiho Denii změnit na hřišti Chorvatska, kde zároveň bojují i o udržení v elitní skupině. Povede se jim to? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup