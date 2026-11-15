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ONLINE: Chorvatsko - Česko. Národní tým bojuje o udržení v elitní skupině Ligy národů

Vladimír Coufal v akci proti Chorvatsku
Vladimír Coufal v akci proti ChorvatskuZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Česká fotbalová reprezentace dnes odehraje poslední zápas v elitní skupině Ligy národů, doposud všech pět zápasů prohráli. Nelichotivou bilanci se pokusí svěřenci trenéra Santiho Denii změnit na hřišti Chorvatska, kde zároveň bojují i o udržení v elitní skupině. Povede se jim to? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko550014:515
2Anglie540116:412
3Chorvatsko51045:163
4Česko50052:120
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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