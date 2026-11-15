Historická potupa Portugalska bez Ronalda, trenér si do něj rýpl: Jak mi může chybět?
Tento rozchod snad už ani nemůže být kyselejší. Portugalská reprezentace poprvé po definitivním konci Cristiana Ronalda zažila vůbec nejtěžší soutěžní domácí porážku ve své 105leté historii, když podlehla Dánsku 1:4. „Jak mi může chybět, když už není v reprezentaci? Mohl by mi leda dělat společnost. Už nehraje, už tady není. Rozhodl se,“ reagoval podrážděně trenér Jorge Jesus na otázku týkající se absence CR7. Nová éra začala.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Portugalsko vstupovalo do utkání s Dánskem jako jasný hegemon skupiny Ligy národů. Obhájci celkového triumfu vyhráli všechny úvodní čtyři duely a měli zajištěný postup do další fáze. Kolem mužstva však panovala podivná atmosféra. Po neuvěřitelných třiadvaceti letech mu dal své sbohem Cristiano Ronaldo. Rekordman v počtu startů (234), gólů (146) i asistencí (48).
Pocta Ronaldovi, ten ale na stadionu nebyl...
I proto vyšla celá jedenáctka na trávník v dresech s ikonickou sedmičkou. V sedmé minutě utkání se pak celým stadionem ozýval aplaus na počest dlouholetého kapitána. Ten však zápasu přítomen nebyl. Gesta se tak minula účinkem a byla podrobena značné kritice. „Vzdávat poctu někomu, kdo ani není na stadionu, mi nedává smysl. Nemělo se to stát,“ byl ještě mírný bývalý útočník a nynější expert Kévin Diaz.
Samotná číslice se pak dočkala významné změny. Už bude navždy doplněna o vodorovnou čáru. Ostrý design zosobněný Ronaldem zůstane vyhrazen pouze jemu. „Je čas představit novou sedmičku. Protože jedna bude věčná,“ odůvodnila změnu samotná portugalská asociace.
Nová epocha však začala prachbídně.
Kdo oblékl číslo 7?
Dánsko bylo od úvodu jasně lepším týmem. Svou převahu zužitkovalo v závěru první půle, kdy se po nastřelené ruce prosadil z penalty Pierre-Emile Höjbjerg. Po změně stran už se rozstřílelo naplno. Dvakrát se brilantně prosadil Rasmus Höjlund, sám velký fanoušek Cristiana Ronalda, a na rozdíl čtyř branek zvyšoval hlavou Joachim Andersen.
Domácí se v závěrečných sekundách zmohli jen na korekci skóre, když se po pěkné individuální akci Carlose Forbse, jenž oblékl dres s novým designem čísla 7, prosadil z dorážky Bernardo Silva.
„Je to jedno z největších vítězství v dánské historii. Od začátku jsme hráli skvěle a výsledek je úžasný. Osobně jsem rád, že jsem po těžké minulé sezoně zpět ve formě. S kluky z Benfiky se o tomhle zápase rád pobavím, pokud vůbec budou mít náladu,“ smál se bývalý slávista Alexander Bah, jenž odehrál celý zápas.
Nejtěžší domácí porážka v historii
Naopak Portugalci utrpěli vůbec nejtěžší domácí porážku ve své historii, s výjimkou přátelských utkání. Trenér Jorge Jesus, jenž byl hlavním důvodem Ronaldova konce, je proto nyní pod velkým tlakem.
„Byl to jeden špatný večer. Takové k fotbalu patří. Po třetím a čtvrtém gólu jsem i já začal mít strach, že by to mohlo dopadnout ještě hůř. Stále jsme však první ve skupině. Nezpochybním proto naše předešlé čtyři skvělé výkony,“ odmítá Jesus paniku.
Už v úterý ve Walesu však musí jeho svěřenci předvést diametrálně odlišný výkon.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|5
|4
|0
|1
|10:8
|12
|2
Dánsko
|5
|3
|0
|2
|11:8
|9
|3
Norsko
|5
|2
|0
|3
|9:9
|6
|4
Wales
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup