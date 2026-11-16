ZNÁMKY Česka: Sebevědomý Kinský, podprůměrná obrana. Kdo jako jeden z mála nebyl vyjukaný?
I šestý a poslední zápas aktuálního ročníku Ligy národů skončil pro českou fotbalovou reprezentaci prohrou. Na hřišti Chorvatska v závěru vykřesal jiskřičku naděje vyrovnávacím gólem Adam Hložek, odpověď domácích na sebe ale nenechala dlouho čekat. Svěřenci Santiho Denii v Osijeku padli 1:2. Jak se dařilo jednotlivým hráčům? A jak jejich výkony ohodnotily deník Sport a web iSport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).
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