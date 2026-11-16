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ZNÁMKY Česka: Sebevědomý Kinský, podprůměrná obrana. Kdo jako jeden z mála nebyl vyjukaný?

Jak výkony českých hráčů v Chorvatsku ohodnotily deník Sport a web iSport?
Jak výkony českých hráčů v Chorvatsku ohodnotily deník Sport a web iSport?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Adam Hložek v zápase proti Chorvatsku
Chorvatská radost po trefě Majera v závěru
Antonín Kinský měl v Chorvatsku hodně práce
Santi Denia během zápasu v Chorvatsku
David Zima v zápase na hřišti Chorvatska
Jiří Sláma brání Ivana Perišiče
Trenér Chorvatska Slaven Bilič
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Liga národů
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I šestý a poslední zápas aktuálního ročníku Ligy národů skončil pro českou fotbalovou reprezentaci prohrou. Na hřišti Chorvatska v závěru vykřesal jiskřičku naděje vyrovnávacím gólem Adam Hložek, odpověď domácích na sebe ale nenechala dlouho čekat. Svěřenci Santiho Denii v Osijeku padli 1:2. Jak se dařilo jednotlivým hráčům? A jak jejich výkony ohodnotily deník Sport a web iSport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

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Celkově 422 hlasů

#TýmZVRPSkóreB
1Anglie650119:615
2Španělsko650116:815
3Chorvatsko62047:176
4Česko60063:140
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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