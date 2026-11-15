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Španělsko padlo po 43 zápasech, v Lize národů nestačilo na Anglii. Výhry Belgie i Francie

Anglie porazila v Lize národů Španělsko
Anglie porazila v Lize národů ŠpanělskoZdroj: ČTK / AP / Francisco Seco
Anglie porazila v Lize národů Španělsko
Anglie porazila v Lize národů Španělsko
Anglie porazila v Lize národů Španělsko
Anglie porazila v Lize národů Španělsko
Anglie porazila v Lize národů Španělsko
Anglie porazila v Lize národů Španělsko
Anglie porazila v Lize národů Španělsko
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Fotbalisté Španělska prohráli v „české“ skupině Ligy národů doma s Anglií 2:3 a připsali si první porážku v základní hrací době po rekordních 43 zápasech a poprvé od března 2024. Úřadující mistři světa tehdy nestačili na neutrálním hřišti v Londýně v přípravném utkání na Kolumbii (0:1).

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Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho zároveň doma prohráli po více než čtyřech letech. Dnes na madridském stadionu Metropolitano zaostávali po necelé hodině hry už o tři branky. Těsně před poločasem proměnil penaltu držitel Zlatého míče Kane a do 57. minuty se trefili také obránci Arsenalu Konsa a White.

I díky vyloučení Andersona Španělé zápas zdramatizovali, ale ke gólům Oyarzabala z penalty a Williamse už další trefu nepřidali. Skupinu A3 tak zakončili na druhém místě za Anglií, oba týmy postoupily do čtvrtfinále.

Drtivá výhra Belgie

Francie už s Mbappém, který doléčil zadní stehenní sval, zvítězila 2:1 nad Tureckem a ovládla skupinu A1. Mužstvo kouče Zinédina Zidanea se poprvé prosadilo až ve druhé poločase, když si míč do vlastní branky srazil hostující stoper Töpcu. Druhou branku vstřelil ve svém druhém zápase za reprezentaci střídající Kroupi. Za Turky už jen v závěru snížil stoper Bardakci. Společně s Českem jako první od sezony 2020/21 prohráli v elitní skupině Ligy národů všechny zápasy.

Druhým čtvrtfinalistou ze skupiny A1 se stala Belgie po vítězství 4:1 nad Itálií, které by k postupu stačil bod. Italové se sice v 11. minutě ujali vedení, když se stejně jako v minulém utkání proti Francii trefil Esposito, ale Belgičané zápas otočili ještě během úvodní půlhodiny. Postupně se prosadili obránci De Cuyper a Ngoy, třetí branku přidal křídelník Manchesteru City Doku. Skóre uzavřel deset minut před koncem Moreira.

Do Ligy B slaví postup Albánie, které v rozhodujícím zápase skupiny C1 zvítězila v Budapešti 2:0 nad Běloruskem. Druhým postupujícím do Ligy B se stala už ve čtvrtek Černá Hora, která dnes na Kypru vyhrála 4:1.

Závěrečné 6. kolo fotbalové Ligy národů:

Skupina A1:

Belgie - Itálie 4:1 (3:1)
Branky: 15. De Cuyper, 22. Ngoy, 26. Doku, 80. Moreira - 11. P. Esposito.

Francie - Turecko 2:1 (0:0)
Branky: 49. vlastní Töpcu, 80. Kroupi - 90. Bardakci.

#TýmZVRPSkóreB
1Francie641110:613
2Belgie640212:712
3Itálie631212:1010
4Turecko60064:150
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina A3:

Chorvatsko - Česko 2:1 (1:0)
Branky: 2. Perišič, 87. Majer - 84. Hložek.

Španělsko - Anglie 2:3 (0:1)
Branky: 65. Oyarzabal z pen., 76. N. Williams - 45. Kane z pen., 53. Konsa, 57. White. ČK: 63. Anderson (Angl.).

#TýmZVRPSkóreB
1Anglie650119:615
2Španělsko650116:815
3Chorvatsko62047:176
4Česko60063:140
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina C1:

Bělorusko - Albánie 0:2 (0:1)
Branky: 28. Manaj, 57. Hysaj.

Finsko - San Marino 7:2 (5:1)
Branky: 8., 20. a 79. Svanbäck, 36. a 42. Pohjanpalo, 17. Walta, 70. Haakans - 26. z pen. a 76. Nanni.

#TýmZVRPSkóreB
1Albánie650112:315
2Bělorusko63127:410
3Finsko631216:610
4San Marino60063:250
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina C2:

Kypr - Černá Hora 1:4 (0:1)
Branky: 52. Pittas z pen. - 67. a 83. Krstovič, 5. Osmajič, 58. M. Vukotič.

Lotyšsko - Arménie 0:0

#TýmZVRPSkóreB
1Černá Hora651013:616
2Kypr62227:88
3Arménie61325:66
4Lotyšsko60243:82
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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